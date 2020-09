Kinos in MV stecken in Krise: Wenig neue Filme und strenge Corona-Regeln

Rostock

Einige Wochen nach der Wiedereröffnung der Kinos in MV sieht es in den Sälen immer noch ziemlich leer aus. Einerseits ist das so gewollt: Wegen der Abstandsregelungen darf nur etwa jeder dritte Platz besetzt werden. Doch selbst das fällt schwer, denn der Kinostart vieler große Produktionen wurde wegen Corona verschoben. Die größte Kino-Kette im Land, Cinestar, spricht von einem „Teufelskreis“: Falls es nicht gelinge, diesen zu durchbrechen, könnte die Krise sogar existenzbedrohend werden.

Ein wenig Hoffnung macht derzeit die erste große Filmpremiere des Science-Fiction-Streifens „Tenet“, der in der Branche so etwas wie ein Versuchsballon ist. „Der Start von ,Tenet’ ist ein erfreuliches Beispiel dafür, dass gute und neue Produktionen auch gute Besucherzahlen erzielen. Trotzdem ist eine Maximalauslastung von 25 bis 30 Prozent wirtschaftlich kaum tragbar“, sagt Ben Ansorge, Verantwortlicher für MV bei Cinestar.

Internet statt Leinwand

Andererseits hat das Disney Filmstudio der Branche einen herben Dämpfer verpasst: Der Familienfilm „Mulan“, der das Potenzial für einen Kassenschlager hatte, wurde gar nicht erst ins Kino gebracht, sondern kann nur gegen Bezahlung im Internet geschaut werden.

Ansorge glaubt allerdings nicht, dass dieses Modell Schule macht: „Disney selbst hat klar geäußert, dass es sich dabei um einen einmaligen Vorgang handelt. Es ist nach wie vor unumstritten, dass gerade die großen internationalen Produktionen das Kino für eine erfolgreiche Auswertung benötigen. Erst das Kino veredelt einen großen Film.“

Fast niemand an der Kasse

Auch in den kleineren Kinos läuft es nicht rund: Selbst 15 Minuten vor Beginn der Abendvorstellung im Rostocker „Lichtspieltheater Wundervoll“ („Liwu“) steht fast niemand an der Kasse. Bald beginnt der Film, doch der Saal ist wie ausgestorben, gerade einmal vier Filmfans haben es sich in den hinteren Reihen gemütlich gemacht.

Im „Liwu“ waren auch früher die Filme im Sommer selten ausverkauft, meint Geschäftsführerin Anne Kellner. Doch in diesem Corona-Sommer bleiben drei Viertel der Plätze ohnehin frei, da durch die Abstandsregelung nur ein Viertel der Sitzplatzkapazität geblieben ist. Immerhin ist das „Liwu“ als Programmkino nicht auf aktuelle Hollywood-Blockbuster angewiesen. „Somit haben wir zumindest keinen Druck durch das Fehlen von kommerziellen Filmen, denn kleinere und europäische Filme gibt es ausreichend, um ein gutes Programm zu machen“, so Kellner. Deshalb spielen wir auch schon wieder seit Juli neue Filme“, erklärt sie. „Undine“, die erste Neuerscheinung nach der Coronapause, die um eine Museumsleiterin in einer Liebeskrise geht, sei bei den Besuchern besonders gut angekommen.

Keine Normalität in Sicht

Eines der ersten Kinos, das nach dem Lockdown wieder Filme zeigte, war das Club-Kino in Zinnowitz auf Usedom. Entsprechend gut fielen daher die Besucherzahlen im Juni aus. „Die Leute waren sehr euphorisch in dieser Zeit“, so Michael Hoppach, Inhaber des Kinos. Im Juli wurde allerdings nur ein Drittel der sonstigen Zuschauerzahlen erreicht. „Wegen der Coronamaßnahmen musste ein Drittel der Sitze gesperrt werden“, erklärt er.

Die aktuellen Zahlen sind eher verhalten, doch es gibt Hoffnung: Im Club-Kino werden aktuell schon wieder einige neue Filmhits gezeigt. Hoppach ist sich allerdings sicher: „Die normalen Besucherzahlen können erst wieder erreicht werden, wenn die Abstandsregeln aufgehoben sind.“

Von Clara Weiland und Axel Büssem