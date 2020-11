Kirche in Recknitz soll neuer Kultur-Hotspot werden

Recknitz

Wer auf der gewundenen Landstraße auf das beschauliche Recknitz zufährt, einen Ortsteil der Gemeinde Plaaz, sieht schon von weitem das kleine Türmchen der frühgotischen Dorfkirche. Der jüngst für rund eine Million Euro sanierte Feldsteinbau soll künftig ein neuer Kultur-Hotspot in Mecklenburg-Vorpommern werden.

Ein Liegegottesdienst, bei dem man sich bequem auf Sitzsäcken oder Isomatten ausstreckt und den Blick an die illuminierte Decke richtet oder eine Predigt, bei der man mit dem Handy seine Gedanken dazu per App an die Wand projiziert – in der Dorfkirche in Recknitz sollen Besucher künftig Kirche, Kultur und Konzerte in neuen, innovativen Formaten erleben, die alle Sinne ansprechen.

Konzerte sollen immer etwas Besonderes sein

„Meine Vision ist, dass ein Konzert niemals nur als Konzert stattfindet, sondern immer etwas Besonderes ist. Dafür muss man die Grenzen im Kopf sprengen“, sagt Axel Meier.

Der 30-jährige Berliner, der an der Rostocker Hochschule für Musik und Theater ( HMT) Schlagzeug studiert hat, ist künstlerischer Leiter des Projekts „ Recknitz – Kultur.Feldstein.Kirche“, das sich nach der Sanierung zum Ziel gesetzt hat, das Gotteshaus neu zu beleben.

Seine Mitstreiter sind der Gemeindepädagoge Johannes Kretschmann und dessen Vater, Gemeindepastor Thomas Kretschmann, der sich vor einigen Jahren bereits für Fördermittel starkgemacht hatte, um die stark sanierungsbedürftige Kirche wiederherrichten zu lassen.

Kirche für eine Million Euro saniert

Mit Erfolg: Insgesamt rund eine Million Euro sind bisher in das Projekt geflossen. In zwei Bauabschnitten wurde die Kirche grundsaniert: In einem ersten Bauabschnitt ab 2016 bekam sie eine neue äußere Hülle, bei der der mittelalterliche Dachstuhl um einen neuen, tragfähigeren, ergänzt wurde.

Danach folgte 2018 der Innenraum, in dem unter anderem das Gewölbe saniert wurde, das bereits durch einen Wasserschaden in den 70er Jahren stark nachgedunkelt war. Heute strahlt es in neuem Glanz, auch die Malereien wurden wieder sichtbar gemacht. Durch die Sanierung sind auch der Orgelprospekt von 1708, der als einer der bedeutendsten Norddeutschlands gilt, und der wertvolle und mehr als 500 Jahre alte Marienaltar wieder zugänglich.

Altar seit Ende September wieder in der Kirche

Der Altar war 1851 bei der Umgestaltung der Kirche durch einen neugotischen Altar ersetzt worden. „Danach befand er sich lange Zeit zum Teil zerlegt unter der Orgelempore“, sagt Gudrun Rahm vom Kirchengemeinderat. 1994 wurden die noch vorhandenen und durch Schimmel in Mitleidenschaft gezogenen Teile zunächst in eine Quedlinburger Werkstatt und 2003 in die Hochschule für Bildende Künste nach Dresden gebracht, wo sie von Studierenden unter fachlicher Aufsicht restauriert wurden.

Seit Ende September steht der Altar nun wieder in der Kirche in Recknitz – diesmal an der Nordwand des sanierten Kirchenschiffes. „Den kostbaren Flügelaltar wieder hier zu sehen, ist ein tolles Gefühl“, sagt Rahm. „Aber, er ist ein kostbares Gut, mit dem wir auch künftig achtungsvoll umgehen müssen.“

Auch die Orgelpfeifen sollen noch gerichtet werden. Damit die Orgel wieder gespielt werden kann, wären rund 300 000 bis 400 000 Euro für die weitere Sanierung nötig. All das will die Kirchengemeinde Laage, die Träger des Projektes ist, nach und nach in Angriff nehmen. Zunächst soll nun die Feldsteinkirche, die seit September in neuem Glanz erstrahlt, mit Leben erfüllt werden.

„Wir wollen die Kirche wieder in den Mittelpunkt des Lebens rücken. Nicht nur für Christen, sondern auch als Kulturort für die Bevölkerung vor Ort und darüber hinaus“, sagt Thomas Kretschmann. Die Kirche solle ein zentraler Treffpunkt werden. „Egal ob mit Gebeten, Gottesdiensten, Konzerten oder Workshops.“

Licht, Sound, Bewegung und ungewöhnliche Perspektiven

Dafür wünschen sich die Macher ein breites Publikum, das von der Dorfbevölkerung bis zum überregionalen Kulturpublikum und zu Kunst- und Kulturschaffenden reicht, die gemeinsam mit den Organisatoren Programme entwickeln, Workshops anbieten und auch die Bevölkerung vor Ort einbeziehen.

Dafür steht auch das künftige Programm: Das Konzept sieht zunächst sieben Veranstaltungswochenenden pro Jahr von April bis Oktober vor, die zu wechselnden Themen stattfinden und freitags mit besonderen Gottesdienstformaten starten. „Das könnte zum Beispiel ein Wandelgottesdienst mit verschiedenen Stationen sein, bei dem wir durchs Dorf gehen, oder ein Dunkelgottesdienst, ähnlich wie das ,Dinner in the dark’“ sagt Johannes Kretschmann.

Am Sonnabend stehen Workshops und Konzerte auf dem Plan, die auch überregionales Publikum anziehen sollen, während sonntags mit einem gemeinsamen Frühstück und einem Matinéekonzert wieder die Dorfgemeinschaft im Zentrum steht. Das Besondere bei allen Formaten ist, dass sie stets in neue Kontexte gesetzt werden: Das können Verbindungen aus Klang und Licht oder auch eine ungewöhnlichen Perspektive sein, die mit Konzerten, Schauspiel, Lesung oder Tanz kombiniert werden.

„Letztlich sind es Formate, die wir erst entwickeln müssen und schauen, wie sie angenommen werden“, sagt Johannes Kretschmann. Und dabei können sich die Gemeindemitglieder gern einbringen. Auch der 15-jährige Jacques Ruynat, der sich ehrenamtlich in der Jugendarbeit engagiert und für die Kinderkirche bereits mit Licht und Ton experimentierte, hat schon einige Ideen.

Internationale Künstler in Recknitz

Axel Meier will seine Kontakte zur Kulturszene nutzen und deutsche und internationale Künstler ins beschauliche Recknitz holen. Dabei setzt er vor allem auf Kooperationen – unter anderem mit der HMT, den Festspielen MV und der Jungen Norddeutschen Philharmonie –, um den Künstlern weitere Auftritte im Land zu ermöglichen. In Kooperation mit der HMT ist vom 3. bis 5. September nächsten Jahres ein großes Jugendwochenende unter dem Titel „hashtagaufgehorcht – Podium für junge Musik“ geplant. Auch das Pop-Duo Ätna aus Dresden habe schon für den 3. Juli 2021 zugesagt.

Das Trio hofft, dass sich Recknitz als neuer Kulturort künftig nicht nur in Mecklenburg-Vorpommern, sondern auch darüber hinaus etabliert. Zunächst habe die Kirchengemeinde eine Anschubfinanzierung in Höhe von mehr als 17 000 Euro bereitgestellt. „Trotzdem hoffen wir, dass sich das Projekt schon von Beginn an durch Eintrittsgelder, Essenverkäufe und Förderungen selbst trägt“, so Meier.

Der Startschuss für das Projekt fällt mit dem kommenden Ostersonntag am 4. April 2021. „Geplant ist eine besondere Soundinstallation mit Schlagzeug“, so Meier. „Es wird auf jeden Fall etwas sein, was man in Recknitz so noch nicht gesehen und gehört hat.“

Von Stefanie Büssing