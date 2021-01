Die Normalität der Kinder im Corona-Lockdown so weit wie möglich zu erhalten: Das ist der Wunsch vieler Kita-Erzieher. Das sollte aber für alle Kinder gelten, unabhängig von einer Berufstätigkeit der Eltern, meinen die Leiterinnen der DRK-Kita „De Heidehummeln“ in Baabe. „Wir maßen uns nicht an zu sagen, ein Kind könnte zu Hause bleiben.“