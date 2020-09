Rostock

Lockdown, Quarantäne – nein, Personalmangel: Weil zu viele Erzieher fehlen, muss die Kita in der Gemeinde Bernitt ( Landkreis Rostock) vorerst schließen. Sechs von acht Fachkräften sind krankgeschrieben. Nur eine Notbetreuung ist noch möglich, Eltern sollen ihre Kinder wenn möglich selbst betreuen.

Doch Bernitt ist längst kein Einzelfall mehr: Obwohl in den Kitas in MV so viele Erzieher wie noch nie arbeiten, droht vielerorts Personalmangel – und im schlimmsten Fall die Schließung der Einrichtung. Denn fast die Hälfte der Erzieher im Land ist bereits über 50 Jahre alt. „Die Demografie macht uns Sorgen“, sagt Alexander Kujat, Sprecher von Sozialministerin Stefanie Drese ( SPD). Sie kündigt eine Fachkräfte-Initiative für Kitas an.

120 neue Erzieher pro Jahr

Insgesamt 113 000 Kinder werden in MV in Kitas, Krippen oder bei Tageseltern betreut – von mehr als 14 900 Beschäftigten. So die neuesten Zahlen aus dem zuständigen Sozialministerium. Die Ausgaben für die Kinderbetreuung haben sich im Land in den vergangenen zehn Jahren fast verdreifacht: 320 Millionen Euro gibt Schwerin allein in diesem Jahr aus.

Doch die Probleme bleiben: „Die Personalsituation ist im Land sehr unterschiedlich. In ländlichen Gegenden ist es für die Träger oft schwierig, ausreichend Fachkräfte zu finden“, heißt es aus dem Ministerium. Und: In vielen Gegenden des Landes steigen die Geburtenzahlen, müssen perspektivisch auch mehr Kinder betreut werden – von mehr Erziehern. „Wenn wir zudem in die Qualität, also einen besseren Betreuungsschlüssel, investieren wollen, brauchen wir nochmals mehr Personal“, so Kujat. Vor drei Jahren habe das Land die Ausbildung umgestellt – mehr Praxis-Anteil, ein Jahr weniger. Aktuell absolvieren MV-weit rund 120 junge Erzieher die Ausbildung.

CDU-Chef für Ausbildung an den Berufsschulen

Dass diese Zahl reicht, bezweifelt Vorpommern-Greifswalds Landrat und designierter CDU-Ministerpräsidenten-Kandidat Michael Sack: „Wir haben mehr als eine Million Euro eingeplant, um den Kitas im Landkreis mehr Personal zuzugestehen – aber wir finden das Personal gar nicht“, so Sack. Er fordert: „Wir brauchen eine staatliche Ausbildung – organisiert über die Berufsschulen, überall in MV.“

Auch Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) sagt, dass 120 neue Erzieher pro Jahr nicht reichen: „Auch in Rostock haben wir zunehmend Träger, die Personalsorgen haben.“ Die Situation werde sich in den kommenden Jahren verschärfen. Leidtragende seien die Kinder und bei Kita-Schließungen auch die Eltern.

Anja Kerl ( SPD), Sozialdezernentin im Landkreis Rostock, spricht von einem „ Konkurrenzkampf“ der Kita-Träger um die Erzieher: „Viele freie Träger zahlen bereits Löhne angelehnt an den öffentlichen Tarif, um Leute zu bekommen.“ Das sei ein Schritt in die richtige Richtung.

Drese plant Fachkräfte-Initative

Die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft warnt ebenfalls davor, dass Bernitt kein Einzelfall bleiben könnte: Die Krippen und Kindergärten in MV bräuchten dringend mehr Personal – auch um Krankheitsfälle ausgleichen zu können. GEW-Kita-Referent Christopher Lanzke sagt, die Probleme seien hausgemacht: „Wir fordern schon seit Langem eine Ausweitung der Ausbildungskapazitäten in diesem Bereich. Hinzu kommt, dass die Arbeitsbedingungen gepaart mit einer geringen Bezahlung zahlreiche Fachkräfte aus unserem Bundesland oder ganz aus dem Job vertrieben haben.“

Ministerin Drese kündigt nun eine Fachkräfte-Initiative an: „Dabei geht es um eine stetige Ausweitung der Ausbildungskapazitäten und darum, auch Quereinsteiger als pädagogische Fachkräfte in die Kindertageseinrichtungen zu holen.“

