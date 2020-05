Rostock

Ab kommendem Montag dürfen alle Kinder in MV wieder zurück in die Kita oder Krippe. Doch die Probleme vieler Eltern sind damit noch nicht gelöst: Denn die strengen Regeln bei der Betreuung der Jüngsten führen nun dazu, dass viele Träger die Betreuungszeiten einschränken müssen.

Für die Eltern, die in system-relevanten Berufen arbeiten, soll es aber keine Einschränkungen geben. Das stellte jetzt das zuständige Schweriner Sozialministerium klar.

Ab Montag „eingeschränkter Regelbetrieb“

Bereits seit dieser Woche dürfen die Vorschüler wieder in die Kindertagesstätten, ab kommender Woche dann alle Kinder. Für mindestens sechs Stunden. Das Land schreibt aber vor, dass die Kinder in festen Gruppen betreut werden müssen. Sie dürfen nur getrennt zum Essen oder auf die Außen-Spielplätze. Auch Begegnungen zwischen den Gruppen – selbst zwischen Geschwisterkindern – sind nicht gestattet. Die neue Art der Betreuung aber kostet zusätzliches Personal – und das fehlt dann in den „Randzeiten“.

Bereits Anfang der Woche teilte der Rostocker Träger GGP an, künftig nur noch zwischen 7 und 15.30 Uhr eine Betreuung gewährleisten zu können. Auch das Deutsche Rote Kreuz im Landkreis Rostock muss die Zeiten einschränken – in der Kita „Schlumpfenland“ in Sanitz beispielsweise ebenfalls auf die Zeit von 7 bis 15.30 Uhr. In der Regel sollen Eltern ihre Kinder aber „nur“ zwischen 8 und 14 Uhr betreuen lassen.

Der Landkreis Vorpommern-Rügen geht einen Sonderweg, hat die Träger bereits aufgefordert, acht Stunden Betreuung sicherzustellen und eine Öffnungszeit zwischen 7 und 15.30 Uhr empfohlen. Das gilt für alle Einrichtungen zwischen Ribnitz-Damgarten und Rügen.

Notfallbetreuung soll voll erhalten bleiben

Während die Regelungen für viele Eltern ein Schritt in Richtung Normalität sind, trifft es Verkäufer, Mitarbeiter von Pflegediensten, Krankenhäusern, der Logistikbranche und auch Behörden hart: Sie hatten bereits seit April Anspruch auf die Notbetreuung – weil sie als system-relevant gelten. Und diese volle Betreuung müssen die Träger auch weiterhin gewährleisten, fordert das Sozialministerium.

„Die Notfallbetreuung soll dabei nach den zuletzt gültigen Maßgaben für die Eltern, die auf sie angewiesen sind, fortgesetzt werden“, so Ministerin Stefanie Drese ( SPD). „In den Fällen, wo Kitas durch den Einstieg in den eingeschränkten Regelbetrieb Stunden reduziert haben, sind die Jugendämter mit den jeweiligen Trägern im Gespräch.“

