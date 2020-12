Rostock

Alles zu, aber Kitas auf: An dieser Entscheidung der Landesregierung von MV im Corona-Lockdown regt sich noch immer massiver Protest. Kita-Erzieherinnen und -erzieher aus Greifswald und Umgebung hatten sich in der vergangen Woche in einem Brief an Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD) gewandt. Vorwurf: Das Land habe versäumt, die Erzieher zu schützen.

Meinungen gehen auseinander

Die OZ hat ihre Leser gefragt, wie diese die Situation bewerten: Sollten Kitas in MV schließen? 880 Menschen haben an der Online-Umfrage teilgenommen. Ihre Meinungen gehen auseinander.

Die meisten der Teilnehmer (56,4 Prozent) finden nicht, dass die Kitas in MV schließen sollten. 41,8 Prozent der Teilnehmer hingegen sind dafür. 1,8 Prozent von denen, die an der Umfrage teilgenommen haben, sind sich unsicher.

