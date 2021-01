MV geht in der Corona-Krise immer noch einen Sonderweg, was die Öffnung von Kitas und Schulen angeht. Auch nach dem Bund-Länder-Gipfel am Dienstag hat die Landesregierung beschlossen, diese weiterhin geöffnet zu lassen. Wie die OZ-Leser in einer Umfrage darüber abstimmten, lesen Sie hier.