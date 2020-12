Schwerin

Der Lockdown kommt – auch in MV. Doch der Nordosten geht für die Kinder einen Sonderweg: Die Ferien in MV werden nicht verlängert, bei Schulen und Kitas bleiben geöffnet – für alle. „Wir wissen, wie schwierig es für viele Eltern ist, Arbeit und Kinder-Betreuung im Lockdown zu vereinen. Viele haben nicht die Möglichkeit, eine alternative Betreuung zu organisieren“, so Ministerpräsidentin Manuela Schwesig ( SPD). Bereits ab Montag gilt in allen Landkreisen und kreisfreien Städten mit einer Inzidenz über 50 neuen Corona-Fällen je 100 000 Einwohner und Woche, dass Schüler ab der siebten Klasse zu Hause bleiben sollen: Sie bekommen Distanzunterricht. Die Klassen 1 bis 6 müssen zur Schule. Ausgenommen sind davon bisher nur die Hansestadt und der Landkreis Rostock: Dort findet der Unterricht für alle statt.

MV hebt Präsenzpflicht auf – aber Schulen bleiben offen

Ab Mittwoch sollen dann alle Schüler landesweit in den Distanzunterricht wechseln. Gleiches gilt nach den Ferien – zwischen dem 4. und dem 10. Januar. Auch die Grundschüler sowie Kinder in den fünften und sechsten Klassen dürfen ab Mittwoch zu Hause bleiben. „Wir haben die Präsenzpflicht auf“, so Schwesig.

Das Wichtigste: Die Klassen 1 bis 6 dürfen zu Hause bleiben, sie müssen aber nicht. Denn für alle Eltern, die ihre Kinder ab Mittwoch und nach den Ferien nicht betreuen können, gibt es gute Nachrichten: Die Schulen bleiben offen, Kinder der 1. bis 6. Klasse dürfen weiterhin in den Unterricht gehen. „Wir empfehlen aber, davon so wenig Gebrauch wie möglich zu machen. Vor den Lockerungen zu Weihnachten wollen wir alle eine Schutzwoche einlegen, möglichst wenig Kontakte haben“, so Schwesig.

Auch Kitas bleiben offen

Die selbe Regelung gilt für Kitas und Krippen: Sie bleiben in MV offen. „Wir haben in der Vergangenheit oft über die Bedürfnisse der Eltern, Kindern und Familien hinweg entschieden. Das machen wir jetzt anders“, so die Ministerpräsidentin. Jedes Kind darf weiterhin in die Kita gehen. Einen Nachweis, dass die Eltern Anspruch auf eine Art Notbetreuung haben, bedarf es dieses Mal ausdrücklich nicht. Wer kann, soll seine Kinder zu Hause betreuen.

Von Andreas Meyer