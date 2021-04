Wassersport - Kiten am Wochenende in MV: So werden Wind, Wellen und Wetter

Rauschende Ostseewellen, Windstärke vier bis fünf und schönster Sonnenschein: Das wäre perfekt zum Kiten im Frühling. Ob die Wellen, der Wind und das Wetter am Wochenende in MV zum Kiten einladen, verrät OZ-Wetterexperte Dr. Ronald Eixmann.