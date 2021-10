Rostock

Frühestens 2026 soll sie fertig sein, die Klärschlammverbrennungsanlage, die auf einem Grundstück direkt neben dem Warnow-Wasser-und-Abwasser-Verband (WWAV) in Rostock-Bramow gebaut werden soll. Doch bevor über den Bauantrag entschieden wird, soll die Gemeinde – also die Hansestadt Rostock – ihr Okay geben. So will es das Baugesetzbuch. Für die Rostocker ist das eine Chance, öffentlich am Bauprozess beteiligt zu werden. Bislang wurde hinter verschlossenen Türen in nichtöffentlichen Ausschüssen und in der Bürgerschaft beraten.

Aus der Beschlussvorlage, die nun zunächst im Ortsbeirat Kröpeliner Tor-Vorstadt besprochen werden soll, gehen unter anderem Details zur Größe der geplanten Anlage hervor. Die wird künftig von der eigens gegründeten Klärschlamm-Kooperation MV (KKMV), der 17 Gesellschafter aus dem ganzen Land angehören, betrieben.

Das soll auf dem Grundstück an der Warnow entstehen

Demnach soll die Gesamtanlage mit sieben Geschossebenen inklusive Kesselhaus, Betriebsgebäude, Maschinenhaus und mehreren Silos 65 Meter lang und 35 Meter breit werden, die Gebäude sollen maximal 29,5 Meter hoch gebaut werden. Der Schornstein allerdings soll etwa 34 Meter hoch sein. Zum Vergleich: Der Kühlturm des Rostocker Kohlekraftwerks misst mehr als 140 Meter Höhe.

Das Industriegebäude soll laut Antrag eine Grundfläche von etwa 2300 Quadratmetern haben. Hinzu kommen Büros, Aufenthaltsräume, Sanitär- und Umkleideräume mit einer Nutzfläche von rund 400 Quadratmeter, fünf Auto- und drei Fahrradstellplätze. Die An- und Abfahrt soll über das Gelände des benachbarten WWAV, der auch der größte Gesellschafter der KKMV ist, erfolgen.

Aus Bürgerschaftskreisen wurde zuletzt bekannt, dass Rostocks Oberbürgermeister Claus Ruhe Madsen (parteilos) empfehle, das Projekt so lange auszusetzen, bis eine detaillierte Markterkundung vorliege. Das Projekt Klärschlammverbrennungsanlage in Rostock solle zudem noch einmal einer intensiven Überprüfung unterzogen werden. In öffentlicher Sitzung ist der Bauantrag nun zunächst Thema im Ortsbeirat Kröperliner-Tor-Vorstadt, der am Mittwoch, 27. Oktober, um 19 Uhr im Bürgerschaftssaal im Rathaus tagt.

Die geplante Anlage gilt schon lange als umstritten: Laut einem Gutachten sei sie nicht klimaneutral und zu teuer. Die Gesellschaft beharrt allerdings auf dem Bau der Anlage. Zuletzt hatte Vorstandschef Lutz Nieke angekündigt, dass bis Ende des Jahres eine Ausschreibung erfolgen solle. Die geplanten Baukosten waren seit dem ersten Konzept gestiegen, von rund 50 auf inzwischen rund 60 Millionen Euro.

Von Michaela Krohn