Umwelt - Klärschlamm-Anlage in Rostock wird um Millionen teurer: Was das für die Baupläne in Bramow bedeutet

Weil Fördermittel für den umstrittenen Bau der Anlage in Rostock-Bramow wegfallen, steigen die Kosten extrem. Die Befürchtung: höhere Gebühren für Verbraucher. Das sagen die Verantwortlichen nun zu den Vorwürfen.