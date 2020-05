Klage gegen Corona-Hotelquote in MV: Tourismusbranche und Urlauber lauern auf Entscheidung

Greifswald

Die gesamte Ferienbranche, aber auch viele andere Menschen erwarten mit Spannung diese Entscheidung: Fällt die geplante 60-Prozent-Quote für Hotels und Apartmentanlagen zum Tourismusstart in MV noch? Das Oberverwaltungsgericht in Greifswald muss über zwei Klagen gegen die vom Land beschlossene Klausel in der aktuellen Corona-Verordnung befinden.

Wie Kai Danter, Sprecher der Behörde bestätigte, verzögert sich das Urteil aber noch. Es wird nun frühestens für Mittwoch erwartet, fällt aber vielleicht auch erst am Freitag. Wie die OZ erfuhr, hat die Landesregierung bis Dienstagabend Zeit zu einer Stellungnahme. Gunnar Bauer, Sprecher des Schweriner Wirtschaftsministeriums, wollte sich wegen des laufenden Verfahrens nicht zu Details äußern.

Anzeige

Hoteliers sehen klare Rechtsverstöße

Zuerst hatte Hotelier Oliver Schmidt, Inhaber des The Grand in Ahrenshoop am Freitag einen Eilantrag gegen die Quote eingereicht. Argumentation: Die vom Land geplante 60-Prozent-Klausel widerspreche dem Gleichbehandlungsgrundsatz und sorge für Wettbewerbsverzerrung. Sie lasse zudem die Gegebenheiten der einzelnen Tourismuseinrichtungen völlig außer Acht, argumentiert der Unternehmer.

Weitere OZ+ Artikel

Viele Hotels, unter anderem sein Haus – das The Grand in Ahrenshoop –, hätten ausreichend Platz, um Urlaubern noch mehr Raum als innerhalb der geforderten Corona-Abstandsregeln zu bieten. Zudem sei nicht nachzuvollziehen, dass die großen Konkurrenten im Tourismussektor, Schleswig-Holstein und Bayern, keine Beschränkung bei der Hotelauslastung setzen würden, MV aber schon.

Oliver Schmidt, Inhaber des „The Grand“ in Ahrenshoop auf seiner Harley Davidson vor seinem Hotel: Er klagt gegen die 60-Prozent-Quote. Quelle: Christian Rödel

Die Dorint-Hotelgruppe mit drei Standorten in Mecklenburg-Vorpommern ( Wustrow, Binz auf Rügen und Korswandt auf Usedom) folgte am Montag mit der gleichen Argumentation und reichte eine eigene Klage ein. Dorint moniert wie Hotelchef Schmidt zudem, dass die Gastgeber selbst im Blick haben sollen, ob Urlauber aus einem Corona-Risikogebiet kommen. Das sei für die Ferienanlagen nicht zu leisten.

Ab Montag dürfen Urlauber aus ganz Deutschland anreisen

Das Land erlaubt seit Montag wieder Tourismus, zunächst aber nur für Menschen mit Erst- oder Zweitwohnsitz in Mecklenburg-Vorpommern. Ab nächsten Montag, den 25. Mai, dürfen dann wieder Touristen aus ganz Deutschland in den Nordosten reisen. Ab diesem Tag soll laut Verordnung auch die Quote gelten.

Für viele Hoteliers problematisch. Denn zu Pfingsten sind etliche Häuser fast ausgebucht: „Wem sollen wir dann absagen“, fragt The-Grand-Chef Oliver Schmidt: „Ich habe doch mit jedem einzelnen Gast einen Einzelvertrag geschlossen. Es wäre Diskriminierung, mir Gäste herauszupicken und ihre Buchung zu stornieren“, schätzt er ein. Einige Anlagen haben bereits angefangen, Urlaubern abzusagen und nehmen dazu den zeitlichen Eingang der Buchungen als Maßstab. Gleichzeitig bieten sie ihnen spätere Ersatztermine an.

Hoteliers schreiben offenen Brief ans Land

Fast 200 Hoteliers und Gastronomen aus MV haben aber nun aus Protest gegen die Quote und die daraus resultierenden Folgen einen offenen Brief an die Landesregierung verfasst. Sie argumentieren, dass die Klausel ungerecht sei, die Betriebe in große wirtschaftliche Probleme reiße und das Ziel der Landesregierung, den Zustrom von Urlaubern in den öffentlichen Raum der Seebäder zu begrenzen, verfehle. Gäste könnten auf viele private Ferienunterkünfte im Land ausweichen (unter zehn gewerbliche Betten), für die keine Beschränkung gilt.

Das tägliche OZ Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Mecklenburg-Vorpommern täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach

Die Quote führe also nicht zu einer Begrenzung der Anzahl der Einreisenden, sondern sorge vielmehr für eine Umverteilung der Gäste in private Unterkünfte, wo Abstands- und Hygienevorschriften womöglich nicht so gut eingehalten werden könnten wie in größeren Ferienanlagen. Ausgerechnet die professionellen Anbieter, die für Beschäftigung und Steuern im Land sorgen, würden so benachteiligt, kritisieren die Verfasser.

Die 1400 Hotels und 1700 Apartmentanlagen im Land hätten seit dem Reiseverbot ab Mitte Mai bereits mehr als zwei Monate auf jegliche Einnahmen verzichten müssen. Nun kämen höherer Kostenaufwand wegen Umsetzung der Hygienemaßnahmen auf sie zu bei gleichzeitiger empfindlicher Senkung der Einnahmen, wenn die 60-Prozent-Quote kommt.

Am Dienstag hat Mecklenburg-Vorpommerns Tourismusminister Harry Glawe ( CDU) Hoffnungen auf weitere Lockerungen für Hotels ab dem 15. Juni gemacht. Demnach wolle man nach der Öffnung für auswärtige Gäste am 25. Mai drei Wochen lang schauen, wie es gehe. Bei anhaltend niedrigen Infektionszahlen könne die Regierung danach weitere Lockerungen im Tourismus vornehmen.

Bevölkerung ist gespalten

In der Bevölkerung wird die Quote mit gemischten Gefühlen gesehen und emotional diskutiert, weshalb auch viele Bürger mit Spannung auf die Greifswalder Gerichtsentscheidung warten. Immerhin 131 000 Menschen in MV sind im Tourismus beschäftigt, etliche weitere Branchen als Zulieferer direkt abhängig. Andererseits haben viele Einwohner auch Angst, dass das Virus mit dem Zustrom der Urlauber wieder eingeschleppt werden könne, wie in vielen Kommentaren auf der OZ-Facebookseite zu lesen ist.

Das wöchentliche OZ-Corona-Urlaubs-Update als Newsletter Jetzt neu: Wir bieten Ihnen gebündelt alle News und Tipps rund um den Urlaub in MV in Corona-Zeiten. Der Newsletter kommt jede Woche am Donnerstag gegen 10 Uhr in Ihr E-Mail-Postfach. Ganz einfach hier anmelden!

Mehr lesen

Von Alexander Loew