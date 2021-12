Da die Auszahlung von Staatsgeld zur Verhinderung einer Insolvenz der MV Werften so lange dauerte, zog der Konzern Genting vor Gericht. Das urteilte, das Land muss einen Teilbetrag zahlen, kurz darauf revidiert es jedoch die Entscheidung. In der Landesregierung ist man verstimmt. 2000 Jobs hängen weiter in der Schwebe.