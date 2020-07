Rostock

Dass in zwei Rostocker Kitas derzeit kein Kinderlachen zu hören ist, hat mit Corona nichts zu tun. Das „ Gutshaus“ in Dierkow und die Kita „Wiesenzwerge“ in Warnemünde sind seit Januar geschlossen, weil Gewaltvorwürfe sowie Kindeswohlgefährdung im Raum stehen.

Es war der erste Skandal des noch jungen Jahres. Am 8. Januar schloss die Hansestadt quasi über Nacht die zwei Betreuungseinrichtungen und entzog den Trägern die Betriebserlaubnis. Polizei und Staatsanwaltschaft rückten damals für eine Razzia im Gebäude an. Michael Schötz, der geschäftsführender Gesellschafter beider Kita-Träger ist, werden von der Rostocker Staatsanwaltschaft Körperverletzung in drei Fällen sowie Verstöße gegen die Fürsorgepflicht vorgeworfen.

Anzeige

Auswertung der Speichermedien dauert

„Die Ermittlungen dauern derzeit noch an“, sagt Rostocks Oberstaatsanwalt Harald Nowack. „Vor allem die Sichtung und Auswertung der Speichermedien ist zeitaufwendig“, erklärt er. Dass sich das strafrechtliche Verfahren noch hinzieht, ist für Alexander Prechtel kein Problem. „Wir wollen selbst, dass das in aller Sorgfalt ausermittelt wird, denn damit ist allen gedient“, sagt der Warnemünder, der den Kita-Betreiber als Anwalt vertritt.

Weitere OZ+ Artikel

Deutlich schwerer wiegt für Prechtel der Entzug der Betriebserlaubnis für die beiden Kitas, den er als nicht verhältnismäßig ansieht. „Wir haben Widerspruch dagegen eingelegt. Daraufhin hat die Stadt zwar reagiert, den aber anscheinend nicht geprüft“, so der Jurist. Seine Kanzlei hätte deshalb im Interesse des Mandaten vor dem Schweriner Verwaltungsgericht Klage gegen die Stadt und den Widerruf der Betriebserlaubnis erhoben.

Hätte ein Hausverbot auch gereicht?

Wichtigster Aspekt dabei sei die seiner Ansicht nach nicht vorhandene Verhältnismäßigkeit. „Selbst wenn die Vorwürfe zutreffen, ist die Frage, ob man dann Hals über Kopf und ohne Frist zwei Kitas schließen muss“, sagt Prechtel. Immerhin waren dort zuletzt rund 80 Kinder betreut worden, die nun von einem auf den anderen Tag in ihnen unbekannte Kitas wechseln mussten.

„Man hätte ja auch ein Hausverbot für meinen Mandanten aussprechen und den Betrieb weiterlaufen lassen können. Aber gleich die große Keule rauszuholen und zulasten der Kinder die Einrichtungen zu schließen, das halten wir nicht für verhältnismäßig.“ Und genau diesen Aspekt soll nun das Verwaltungsgericht prüfen.

Ähnlich wie der Anwalt des Betreibers hatten sich im Januar auch einige betroffene Eltern geäußert. Sie hätten von den beschriebenen Vorfällen nichts gewusst und sahen das Kindeswohl vor allem durch die unangekündigte Schließung gefährdet, weshalb sie Klage gegen Rostocks Sozialsenator Steffen Bockhahn (Linke) erhoben. Dieses Strafverfahren wurde von der Staatsanwaltschaft aber bereits in Ermangelung eines Tatbestandes eingestellt.

Personal entlassen, Existenz vernichtet

Für den Anwalt des Kita-Betreibers steht aber eines bereits fest: „Selbst wenn das Verwaltungsgericht sagt, dass der Entzug der Betriebserlaubnis nicht rechtmäßig war, hilft ihm das gar nichts. Die Existenz ist vernichtet“, so Prechtel. Gleiches gelte auch, wenn das Ermittlungsverfahren eingestellt würde und der Beklagte rehabilitiert sei.

„Er hatte laufende Kosten, aber keine Einnahmen und musste nach der Schließung die ganzen Mitarbeiter entlassen“, berichtet Prechtel. Sein Mandant hätte – sollte er die Kitas irgendwann wieder betreiben dürfen – zwar die Räume, aber gar kein Personal dafür. Zudem könnte Michael Schötz, wenn die Verfahren positiv für ihn ausgehen, selbst niemanden in Regress nehmen, „weil der Nachweis auf Vorsatz schwierig ist“, erklärt der Verteidiger.

Stadt macht dicht – keine Antwort auf Presseanfragen

Offiziell gehört dem Beschuldigten auch nur eine der beiden Einrichtungen – die Kita „ Gutshaus“ in Dierkow. Das Gebäude der „Wiesenzwerge“ in Warnemünde ist Eigentum der Hansestadt. Ob der entsprechende Vertrag mit Betreiber Schötz bereits gekündigt wurde, ist vonseiten der Verwaltung nicht zu erfahren.

Bei allen Fragen rund um das Thema Kita-Schließung oder die neue Klage gegen die Hansestadt mauert das Rathaus: „Aufgrund des laufenden Verfahrens können wir weitere Fragen nicht beantworten“, heißt es aus der Pressestelle.

Von Claudia Labude-Gericke