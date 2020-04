Die strengen Verordnungen des Landes gegen die Covid-19-Pandemie werden zum Fall für die obersten Richter in MV: Weil das Land trotz sinkender Fallzahlen weiterhin die Regeln verschärft, liegen nun mehrere Klagen beim Oberverwaltungsgericht. Nun präzisiert das Land die Regeln für Ausflüge.

Kontrolle in der Coronakrise: Seit Wochen kontrolliert die Polizei in MV Autos mit fremden Kennzeichen. Nun könnten die strengen Regeln aber kippen: Gleich mehrere Klagen liegen beim Oberverwaltungsgericht in Greifswald (Symbolbild). Quelle: Jens Büttner/dpa