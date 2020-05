Die Mülltonnen bleiben voll: An der Mecklenburgischen Seenplatte sind am Dienstagmorgen Beschäftigte eines Müllentsorgers in den Ausstand getreten. Sie fordern mehr Lohn. Laut Gewerkschaft verdienen sie deutlich weniger als andere Kraftfahrer in MV – obwohl sie in kommunalem Auftrag arbeiten.