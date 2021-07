Kleiderei-Gründerin aus Rostock: Nachhaltigkeit ohne erhobenen Zeigefinger

Rostock/ Hiddensee

Ostseewasser in den Haaren, die Sonne auf der Haut und dazu eine Meeresbrise, die über Strand und Dünen streift: Sobald Thekla Wilkening auf Hiddensee ist, wird ihr bewusst, dass das große Glück in kleinen Augenblicken liegt. Und wie viel von dem, was in ihrem Alltag in ihrer Wahlheimat Rostock unverzichtbar erscheint, überflüssig ist.

„Ich liebe die Insel so sehr“, schwärmt Thekla Wilkening. In Neuendorf hat ihre Familie ein Ferienhaus. Hier hat sie als Kind gelernt, die einfachen Dinge des Lebens zu schätzen. Hier fällt heute aller Druck von der inzwischen 33-Jährigen ab. Der Druck, immer alles richtig machen und perfekt sein zu müssen. Ein Gefühl, das sie mit vielen teilt und das dem entgegensteht, was Thekla Wilkening am Herzen liegt: Sie will andere dazu ermutigen, die Welt Stück für Stück zu verbessern, ohne schon beim bloßen Gedanken an Umwelt- und Klimakatastrophe die Krise zu kriegen.

Die gebürtige Potsdamerin ist seit Teenietagen Nachhaltigkeitsaktivistin, macht sich stark für Fair Fashion und den bewussten Umgang mit Ressourcen. In ihrem Freundeskreis habe das oft für schlechte Gewissen gesorgt, sagt sie. „Viele Leute fanden cool, was ich mache, haben sich aber geschämt, weil sie dachten, selbst nicht genug gegen die Klima- und Umweltkrise zu tun.“ Diesen Irrglauben will Thekla Wilkening ihren Mitmenschen nehmen. Mit „Das Bio-Pizza-Dilemma“.

So heißt das Sachbuch, das die Rostockerin gerade zusammen mit Robin Haring, seines Zeichens Professor der Gesundheitswissenschaften, veröffentlicht hat. Es soll, so der Titelzusatz, „Der überraschende Wegweiser zu mehr Nachhaltigkeit“ sein. Das Autoren-Duo will seine Leserschaft gleichermaßen unterhalten wie wachrütteln. Nicht mit erhobenem Zeigefinger, sondern mit humorvoll aufbereiteten Informationen und Inspirationen für den Alltag.

Vom Fashion-Victim zur bewussten Konsumentin

„Nur noch kurz die Welt retten“ – so besang bereits Tim Bendzko, dass sich Mensch gern zu viel zumutet. Das gilt auch beim Thema Nachhaltigkeit, findet Thekla Wilkening. „Wir alleine können die Welt nicht retten. Aber wir können in Gemeinschaft gehen mit anderen Menschen und so nachhaltige Bewegungen voranbringen. Es tut uns sehr gut, in echten Verbindungen zu sein – und wir merken schnell, dass wir dann weniger Materielles brauchen.“

Konsum nur um des Konsums Willen – das ist ihr nicht fremd. Auch sie habe sich als 14-Jährige sinnlos durch die Läden namhafter Fast-Fashion-Ketten geshoppt, weil die Outfits so schön billig und trendy waren, verrät Thekla Wilkening. „Das fand ich toll, leider.“ Bis zu einem Erlebnis, das sie Gewohntes hinterfragen ließ: Als sie ihr Abi-Kleid selbst nähte, merkte sie, wie viel Zeit, Materialkosten und Arbeit in einem Stück Textil steckt. Heute hängt in ihrem Schrank Fair Fashion und Second-Hand-Kleidung.

Erstes Start-up für Miet-Mode

Thekla Wilkening hat 2021 das Startup „Kleiderei“ gegründet. Quelle: privat

Die Modewelt will Thekla Wilkening aktiv verändern. Als Studentin hat sie mit einem Start-up den Wandel hin zur Sharing Economy mitgestaltet: 2012 gründete sie zusammen mit Pola Fendel den ersten Onlineverleih für Alltagsmode Deutschlands, die „Kleiderei“. Die „Bücherei für Kleidung“ musste trotz guter Nachfrage nach knapp sechs Jahren Insolvenz anmelden. Das Konzept lebt weiter mit „Kleiderei“-Stores, die Inhaberin Lena Schröder in Köln und Freiburg eröffnet hat.

Es ist okay, zu stolpern, sagt Thekla Wilkening. Von ihrem Ziel lässt sie sich nicht abbringen: Sie möchte sich für eine Kreislaufwirtschaft starkmachen, in der nicht jeder zweimal getragene Pulli in der Mülltonne landet und kapitalistische Großkonzerne ohne Rücksicht auf Menschen und Natur Geld scheffeln wollen, wie sie sagt. Im Buch prangert sie das Green-Washing der Industrie an. „Sie stiftet Verwirrung und redet den Leuten ein, dass ihre Wahl bei der Pizza irgendwas mit der Klimakrise zu tun hätte. Daher auch der Buchtitel: das Bio-Pizza-Dilemma.“ Denn nur weil Bio draufsteht, müsse das Produkt nicht umweltfreundlich oder nachhaltig sein.

Thekla Wilkening will Missstände anprangern und zugleich Lösungen aufzeigen. Als Nachhaltigkeitsberaterin unterstützt sie Unternehmen, die Zukunft grüner zu gestalten. Denn: „Unsere Macht als Konsumenten hört relativ schnell auf.“

Bewusste Entscheidungen statt Perfektionismus

Was also kann der oder die Einzelne zur Weltrettung beitragen? „Finde heraus, was gut für dich persönlich ist. Lerne, wie du im Einklang mit der Umwelt leben kannst. Niemand weiß, wie perfekter Konsum geht. Du kannst es also nur falsch machen.“ Das Streben nach Perfektion führe zwangsläufig zu Frust, sagt Thekla Wilkening. Deshalb erlaubt auch sie sich Dinge, die „eigentlich nicht so cool sind“: die Import-Wassermelone an einem heißen Sommertag, das neue Smartphone, obwohl das alte noch funktioniert. „Konsum ist mir wichtig. Aber ich kaufe nicht aus Lust und Laune, sondern Dinge, über die ich mich wirklich freue. Ich glaube ganz fest daran, dass jeder im Inneren weiß, was eine gute Entscheidung ist und wo man einen Kompromiss eingehen kann. Wenn wir alle mehr danach handeln, ist viel gewonnen.“

Dieses Bewusstsein will sie auch ihrem Sohn vermitteln – auf Hiddensee. Hier erlebt der Lütte wie einst Thekla Wilkening auch, was wirklich glücklich macht: Zeit mit der Familie, Wellengetöse statt Kaufrausch, Strandspaziergänge statt Shoppingtouren. Modeketten sucht man auf der Insel eh vergeblich. Thekla Wilkening vermisst sie nicht. Was sie im Alltag benötigt, bekommt sie in der Neuendorfer „Einkaufsquelle“, einem Dorfkonsum mit überschaubarem Sortiment. Hier hat sie einen Spruch gelesen, der gut zu ihrem Lebensstil passt: „Wir haben, was du brauchst. Was wir nicht haben, brauchst du auch nicht.“

Das Bio-Pizza-Dilemma – Der überraschende Wegweiser zu mehr Nachhaltigkeit Der Ratgeber „Das Bio-Pizza-Dilemma – Der überraschende Wegweiser zu mehr Nachhaltigkeit“ von Thekla Wilkening und Robin Haring ist ab sofort im Buchhandel erhältlich. 272 Seiten ISBN 9783868818482 Preis: 18 Euro Über die Autoren: Thekla Wilkening (33) ist Expertin für Kreislaufwirtschaft und berät Unternehmen zum Thema Nachhaltigkeit. 2012 war sie Co-Gründerin der „Kleiderei“, das erste Fashion-Sharing-Start-up Deutschlands. Die gebürtige Potsdamerin hat „Bekleidung, Technik und Management“ an der Hochschule für angewandte Wissenschaften in Hamburg studiert. Professor Robin Haring (39) ist habilitierter Epidemiologe. Der gebürtige Berliner lehrt an der Europäischen Fachhochschule Rostock und der Monash University Melbourne und forscht aktiv zu den Themen Gesundheit, demografischer Wandel und gesundes Altern. Haring hat bereits mehrere populärwissenschaftliche Sachbücher veröffentlicht, unter anderem den Bestseller „Ein Schnupfen ist kein Beinbruch“ mit Johannes Wimmer.

Von Antje Bernstein