Grevesmühlen

Wenn ein Familienmitglied am Samstagabend in der TV-Sendung „Klein gegen Groß“ neben Moderator Kai Pflaume antritt, kann man schon mal aufgeregt sein. Zumindest die Angehörigen von Chiara Haas fiebern schon Tage zuvor mit ihr mit. Obwohl die Elfjährige mit ihren Eltern und ihrem Bruder in Österreich lebt, hat sie eine tiefe Verbindung zu Mecklenburg-Vorpommern. Ihre treusten Fans verfolgen ihren Auftritt aus Petersberg nahe Schönberg, Wismar und Rostock.

Obwohl die Dreharbeiten bereits vor zwei Wochen stattgefunden haben, wissen die Angehörigen noch nichts. Die Oma der Teilnehmerin, Brigitte Hopp aus Wismar, hat mehrmals versucht, bei ihrer Tochter Andrea Haas nachzuhaken: „Wir haben nichts aus ihnen herausbekommen, aber es soll knapp gewesen sein“, sagt die 72-Jährige. Am Samstagabend strahlt das Erste das Duell um 20.15 Uhr aus: „Wir sind sehr aufgeregt und drücken ihr natürlich ganz fest die Daumen“, sagt ihr Onkel Wolfgang Brincker.

Ihr Newsletter für Grevesmühlen und Umgebung Der Newsletter für die Regionen Grevesmühlen, Klützer Winkel, Boltenhagen und Schönberger Land. Jeden Freitag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Duell gegen Schauspielerin Emilia Schüle

Für die Dreharbeiten reiste Chiara Haas mit ihren Eltern und ihrem Bruder extra nach Berlin. In der Sendung wird sie gegen die Schauspielerin Emilia Schüle antreten. Sie fordert ihre prominente Gegnerin zum „Plank-Duell“ heraus: „Dazu begebe ich mich in den Unterarmstütz und ziehe in einer Art Froschposition meine beiden Knie zu meinen Oberarmen. In 60 Sekunden muss ich mehr Wiederholungen schaffen als Emilia“, beschreibt sie ihr Duell gegenüber dem österreichischen Magazin „Die ganze Woche“.

Zur Galerie Im sogenannten „Plank-Duell“ will Chiara Haas (11) ihre prominente Gegnerin Emilia Schüle (28) besiegen. Ihre Familie fieberte im Studio mit ihr mit.

Verfolgen werden die Familienmitglieder die Sendung aufgrund der Corona-Pandemie getrennt voneinander: „Ansonsten hätte natürlich ein großer Fernsehabend stattgefunden“, so der Onkel. Er werde mit seiner Frau, der Schwester von Chiaras Mutter, und seinem Sohn die Sendung von zu Hause auf der Couch in Petersberg verfolgen. Brigitte Hopp wird ihre Enkelin aus Wismar anfeuern. Ein weiterer Teil der Familie drückt von Rostock aus die Daumen.

Kurzfristige Zusage vom Sender

Das Zeug dazu, den Wettkampf zu gewinnen, habe die Elfjährige, sind sich ihre Angehörigen sicher: „Sie ist sehr sportlich und sehr ehrgeizig“, so Brigitte Hopp. Der Sport sei ihrer Enkelin bereits in die Wiege gelegt worden: „Die ganze Familie ist sehr sportlich. Auch meine Tochter, also Chiaras Mutter, hat immer viel Sport getrieben“, erinnert sie sich.

Immerhin besucht die Schülerin der zweiten Klasse des Ski-Gymnasiums in Hartberg seit sechs Jahren auch ein Fußballausbildungszentrum. Nicht nur im Fußball wird das Mädchen von ihrem Vater Christian Haas trainiert. Er half ihr auch bei den Vorbereitungen zur Show. Viel Zeit dazu blieb ihr nicht, denn sie rückte für jemand anderen nach. Dann trainierte sie fleißig zu Hause.

Die Familie aus Mecklenburg-Vorpommern erfuhr von der guten Nachricht über den Familien-Chat. „Erst schickten sie ein Foto von dem Logo der Show und keiner wusste, was es damit auf sich hat. Dann haben sie noch einige Tage gewartet, bis es wirklich feststand. Dann haben sie es uns erzählt“, so der Onkel Wolfgang Brincker. Die Freude sei nicht nur in Österreich, sondern auch an der Ostsee groß gewesen.

Bereits im Jahr 2005 zog Brigitte Hopps Tochter, Andrea Haas, nach Österreich zu ihrem Mann. Dort baute sich das Ehepaar ein Leben auf. Trotz der weiten Entfernung habe die Familie ein sehr gutes Verhältnis: „Wir halten den Kontakt über Skype und Whatsapp und fliegen auch öfter zu ihnen“, sagt Wolfgang Brincker. Auch für Chiara seien ein oder zwei Besuche im Jahr an der Ostsee Pflicht – denn die würde sie lieben.

Von Lena-Marie Walter