Kleine Gemeinden an der Ostsee: Bewohner fordern mehr Küstenschutz

Es regnet an der Steilküste in Meschendorf. Das Meer ist verhältnismäßig ruhig. Ilse Roeder steht am Abhang und blickt zum Wasser herunter. Große Steinbrocken schützen den Strand und die Steilwand. „Wenn es Unwetterwarnungen gibt und der Wind dann auch noch aus der falschen Richtung kommt, ist das schon ein merkwürdiges Gefühl“, sagt die 64-Jährige.

Sie zeigt auf einen Abschnitt an der Steilküste, von der beim letzten großen Unwetter große Teile abgebrochen sind. „Anstatt hier etwas zu unternehmen, stellen die Behörden nur Zäune zur Absperrung auf“, kritisiert sie.

„Land wird zu wenig geschützt“

Die Meschendorferin kann nicht nachvollziehen dass Küstenschutz hauptsächlich in großen Städten stattfindet und kleine Dörfer und Gemeinden oft das Nachsehen haben. „Wir zahlen genauso unsere Steuer. Ich verstehe nicht, warum das Land so wenig geschützt wird. Das Land ist so kostbar, und niemand möchte doch freiwillig sein Haus aufgeben.“

22 Meter bis zum Abhang

Seit drei Generationen leben die Roeders in dem Haus an der Steilküste. „Im Oktober 1993 sollten wir unser Haus verlassen, weil es zu gefährlich war“, sagt Ehemann Peter Roeder. Doch die Familie wollte bleiben. Sie sorgten dafür, dass das Land, das das Meer sich geholt hatte, zumindest teilweise wieder aufgeschüttet wurde – 22 Meter trennen das Grundstück der Eheleute vom Abhang. Große Steine schützen den Strand und die Steilwand. „Wenn wir mit einfachen Mitteln schon etwas bewirken können, dann schafft das Land das doch erst recht“, sagt Ilse Roeder.

Nachdem das Staatliche Amt für Landwirtschaft und Umwelt Mittleres Mecklenburg (Stalu MM) den privaten Küstenschutz tolerierte, sei das der Familie nun verboten worden. „Die Behörden meinen, dass wir illegal handeln, da das Land nicht uns gehört“, sagt Ilse Roeder. Seitdem wartet die Familie auf Lösungen.

Ein Konzept, das vom Betreiber des nahegelegenen Campingplatzes ausgearbeitet wurde, müsse erst geprüft werden. Das würde mehrere Jahre dauern. Ilse Roeder kritisiert die Behörden. Wenn es so laufe wie bisher, geht sie nicht davon aus, dass auch die nächsten Generationen noch in dem Haus an der Steilküste leben können. „das ist doch unser Zuhause. mein Vater ist hier schon geboren.“

Nur 22 Meter trennt das Grundstück von Ilse und Peter Roeder vom Meer. An der Steilküste kommt es immer wieder zu Abbrüchen. Quelle: Katharina Ahlers

Radwege gesperrt

Überschwemmungen, Küstenabbrüche, Unwetter – auch rund 20 Kilometer entfernt von Meschendorf, in Börgerende-Rethwisch, sind Auswirkungen des Klimawandels zu sehen. „Achtung! Rad- und Wanderweg nach Nienhagen zur Zeit nicht passierbar!“ steht etwa auf einem Schild am Ostseeradweg in Börgerende. Seit Jahren ist der Abschnitt gesperrt - der Grund sind Abbrüche an der Steilküste. Die Strecke wird nun über Rethwisch, in einiger Entfernung vom Meer, umgeleitet.

„Wenn ein Tourist über den Ostseeradweg fährt, dann erwartet er, dass er direkt an der Ostsee entlangfährt und das Wasser auch sieht“, sagt Peter Schult. Der Fahrradvermieter aus Kühlungsborn ist direkt von den durch Küstenabbrüche verursachten Sperrungen betroffen. „Immer wieder beschweren sich Urlauber bei uns, in welchem schlechten Zustand die Radwege sind - wenn man sie denn überhaupt nutzen kann.“

Der Weg zwischen Nienhagen und Börgerende ist derzeit nicht passierbar. Quelle: Katharina Ahlers

Der Tourenführer bedauert es, dass die Wege offensichtlich aufgegeben wurden. Ähnlich sehe es auch an anderen Abschnitten der Strecke aus. „Die Aussage vom Land ist, dass der Weg zwischen Meschendorf und Kägsdorf jetzt so bleibt, wie er ausgeschildert ist.“ Auch für den Abschnitt von Börgerende nach Nienhagen sieht der Kühlungsborner keine Zukunft. Die Idee, den Weg nach hinten zu verlagern, sei nicht umsetzbar. „Dafür müsste der Bauer sein Land verkaufen und das will er nicht“, sagt Schult verständnislos. „Auch die Flächen könnten irgendwann den Kampf gegen die Natur verlieren und so ist es doch gut, dass es Kaufinteressenten gibt.“

Angst, dass das Wasser kommt

Dass Börgerende irgendwann dem Klimawandel zum Opfer fallen könnte - das ist die Sorge einiger Einwohner des kleinen Ortes. „Börgerende liegt in einer Niederung. Die Angst besteht, dass das Wasser hier mal komplett herkommt“, sagt Christa Sürken. „Sollte der Deich brechen, hat sich das hier erledigt. Das wird sicherlich in den nächsten 20 Jahren noch nicht der Fall sein. Aber ein Haus würde ich hier nicht mehr kaufen.“

Die Betreiberin des Ferien-Camps Börgerende fühlt sich vom Land allein gelassen. „Man kann allein ja nichts tun und ist da auf staatliche Hilfe angewiesen“, sagt sie. Sie können zwar nachvollziehen, dass sich Prognosen zufolge der Küstenschutz eher auf die großen Städte konzentrieren wird – immerhin leben dort mehr Menschen – „aber wenn dann für die kleinen Dörfer kein Geld über bleibt, ist das traurig“, sagt sie. „Mir fehlt auch die Information, wie es jetzt mit dem Ostseeküstenradweg weitergeht.

Urlauber lieben die Ostsee

Am Strand von Börgerende genießt Manfred Schulze aus München einen Spaziergang im Nieselregen. „Ich bin gern an der Ostsee, meine Frau kam von Usedom“, sagt der Rentner. „Solche extremen Wetterlagen hatten wir früher nicht. Die Gegend verändert sich. Wenn die Klippen abbrechen, stürzen auch Häuser ab. Das ist traurig.“ Der Rentner hofft, dass auch den kleinen Gemeinden geholfen wird. „Die Leute leben seit vielen Jahren hier. Wenn die deswegen ihr Zuhause verlassen müssen, wäre das schlimm.“

Manfred Schulze aus München hat solche extremen Wetterlagen früher selten erlebt. Quelle: Katharina Ahlers

Ähnlich sieht das Reiner Dehmel aus Berlin. „Die gesamte Ostseeküste gehört geschützt“, sagt er. „Die Natur wird den Menschen den Spiegel vorhalten und zeigen, was wir falsch machen.“ Jedoch sei es wichtig, nicht hysterisch zu werden und konzentriert das Problem anzugehen. „Wir kommen seit 25 Jahren an die Ostsee und hoffen, dass die Abbrüche kein schlimmeres Ausmaß annehmen.“

