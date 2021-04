Rostock

Nicht nur die Größe zählt: Die kleinen vorpommerschen Häfen von Stralsund bis Ueckermünde sind gut durch die wirtschaftlich schwierigen, zurückliegenden Monate gekommen. „Im Vergleich zu den Großen sind wir Zwerge“, sagt Sören Jurrat, Geschäftsführer des Seehafens Stralsund und Vorsitzender des Landesverbands für Hafenwirtschaft. Knapp 36 Millionen Tonnen Güter schlugen die Häfen in Mecklenburg-Vorpommern vergangenes Jahr um. Die „Kleinen“ haben dazu unter zehn Prozent beigesteuert. Aber fehlende Größe muss nicht zwangsläufig ein Nachteil sein.

Dabei trifft vor allem Stralsund die von der Pandemie mitverursachte Schiffbaukrise mit voller Wucht. Der gesamte Stahl für den Standort der MV Werften geht über die Kaikanten. Der Stillstand in den Schiffbauhallen schlägt auf den Hafen und weitere Betriebe durch. „Es wird immer nur von den Werften und den Zulieferern gesprochen, die es trifft“, sagt Jurrat. Dabei gibt es in Stralsund ein ganzes Cluster, das eng mit dem Schicksal der Werften verbunden ist. Neben Logistik-Dienstleistern gehört dazu das Ostsee-Strahl-Zentrum, das sich als Service-Dienstleister rund um sandgestrahlten Stahlbleche in ganz Norddeutschland einen Namen gemacht hat.

82 Kreuzfahrtanläufe in Stralsund

Dafür kann Jurrat etwas vorweisen, worum ihn die meisten anderen Hafenmanager beneiden dürften: Während in Rostock mit Aida und Co. seit mehr als einem Jahr so gut wie nichts mehr geht, hat der Stralsunder Hafen vergangenes Jahr 82 Anläufe von Kreuzfahrtschiffen gezählt. 9000 Passagiere brachten die Flusskreuzfahrtschiffe mit. Kein Vergleich zu den hohen sechsstelligen Passagierzahlen, wie es sie vor der Pandemie in Rostock oder Hamburg gab. Aber immer noch viel besser als die Null, die jetzt dort in diesem Segment in den Büchern steht.

„Wir haben uns als kleiner Universalhafen breit aufgestellt“, sagt Jurrat. Neben Stahl und Flusskreuzfahrtgästen macht der kommunale Betrieb sein Geld mit Getreide, Baustoffen, Schrott und Tiefkühlware.

Stralsund ist dabei einer von sechs kleinen Häfen, die sich in Vorpommern an der Ostseeküste entlang reihen. Der Wettbewerb sei hart, versichern die Geschäftsführer unisono – untereinander, aber auch mit anderen Regionen, insbesondere mit Polen. Gerade einmal vier Kilometer trennen die Häfen Lubmin und Vierow, die Konkurrenz hält sich hier aber dennoch in Grenzen. Das liegt an den unterschiedlichen Geschäftsfelder, wie Henning Bligenthal, Geschäftsführer des Hafens Vierow erklärt.

Kein Rückgang bei Getreide und Dünger

Während in Lubmin vor allem die ansässigen Industriebetriebe den Hafen für den Transport ihrer Güter nutzen, verschifft der kleine Hafen in Vierow vorwiegend Getreide, Dünger und auch Torf der Landwirte aus der Region an Abnehmer in Skandinavien, Großbritannien und Spanien. „2020 war nicht schlecht, dieses Jahr läuft es sogar noch etwas besser“, sagt Bligenthal. Die Frachtmengen lagen im ersten Quartal leicht über dem Vorjahreszeitraum. Wenn auch auf kleinem Niveau – 106 000 Tonnen waren es von Januar bis März 2021. Die Gesellschaft betreibt auch ein Getreideterminal in Sassnitz-Mukran und seit 2019 den Wolgaster Hafen.

Insgesamt 70 Mitarbeiter zählt der Betrieb in Vierow, die teilweise zwischen den drei Standorten wechseln. „In der an Industrie armen Region sind wir damit schon eine wichtige Größe“, sagt Henning Bligenthal. Jedes Jahr vergibt das Unternehmen Aufträge an Handwerker und Dienstleister im Umfang von durchschnittlich einer Million Euro.

Lubmin setzt auf Industrie

Lubmin hat zu Jahresbeginn das Umschlagsmanagement in die Hände der Firma Brunsbüttel Ports gegeben, die das nun unter dem Namen Lubmin Ports weiterführt. Auch Lubmin setzt auf Vielfalt, erklärt Bürgermeister Axel Vogt, der zugleich den Hafenzweckverband des Seebads leitet. Über die Binnenwasserstraßen werden Anlagenteile angeliefert, ein neues Schwimmdock steht für Reparaturarbeiten an Yachten und kleineren Schiffen bereit. Zu den Hauptumschlagsgütern zählen unter anderem Rohstoffe für die Deutsche Ölwerke Lubmin GmbH, Offshore-Anlagenteile für das Seekabel „Ostwind 2“, das zurzeit zwischen Rügen und Bornholm verlegt wird und Raps. Corona habe kaum Einfluss auf das Umschlagsgeschäft, so Vogt.

Weiter östlich kam der Industriehafen Ueckermünde mit rund 50 Anläufen vergangenes Jahr bislang ebenfalls gut durch die Corona-Pandemie. „Wir haben sogar ein wenig profitiert“, sagt Geschäftsführer Heiko Haacker. Der Lockdown brachte zusätzlichen Umschlag: Als die Grenzen nach Polen straßenseitig dicht waren, verlagerte ein Düngemittel-Händler seinen Transport in Ueckermünde aufs Wasser.

Tiefgangbegrenzung belastet Ueckermünde

Dieses Jahr sind die Aussichten allerdings deutlich trüber. Das Wasserstraßen- und Schifffahrtsamt ordnete für den kleinen Hafen eine neue Tiefgangbegrenzung an, statt 3,90 Meter gelten nun nur noch 3,40 Meter. Messungen hatten eine zunehmende Versandung festgestellt, obwohl die Fahrrinne noch 2017 ausgebaggert worden war. „Das macht keinen Spaß mehr“, sagt Haacker. Viele Schiffe machen seitdem einen Bogen um Ueckermünde. Viele Fahrten lohnen sich nicht mehr, wenn die Frachtmenge wegen der neuen Tiefgang-Grenze um 500 Tonnen reduziert werden muss. Ein Luxemburger Unternehmen, das 2020 noch norwegischen Rohstahl über Ueckermünde nach Polen verschiffte, sei bereits abgesprungen.

Polnische Häfen investieren massiv

Ob sich alle kleinen Häfen in Vorpommern auf Dauer halten können, ist keinesfalls sicher, heißt es bei den Hafenchefs. In Anklam wurde der Umschlag 2019 eingestellt, die Betriebsgesellschaft aufgelöst. Den Betrieben macht die Nähe zu Polen zu schaffen. Swinemünde vertieft seine Fahrrinne und baut ein großes Containerterminal. „Der Hafenausbau wird in Polen zentral von Warschau aus gesteuert“, sagt Stralsund Hafenchef Jurrat. Das sei deutlich effektiver als in Deutschland, wo die Bundesländer zuständig sind.

Beim Fähr- und Ro/Ro-Verkehr konnte Swinemünde vor allem Sassnitz/Mukran viele Marktanteile wegnehmen. Das könnte erst der Anfang sein, meint Ueckermündes Hafenchef Haacker, der selbst viele Jahre als Nautiker Containerschiffe durch die Weltmeere steuerte. Gdynia laufen mittlerweile 400 Meter lange Containerriesen an – und setzen damit die großen Nordseehäfen von Hamburg bis Wilhelmshaven unter Druck.

Von Gerald Kleine Wördemann