Eine Laube im eigenen Kleingarten – für viele junge Leute hatte die Gartenzwergromantik vor der eigenen Haustür oft etwas von Spießbürgertum: Akkurat gemähter Rasen, seitenlange Satzungen mit strengen Regeln statt Chillen und Grillen. Doch dieses Bild hat sich gewandelt: Immer mehr junge Menschen in Mecklenburg-Vorpommern legen sich einen Rückzugsort im Grünen zu, um von der Hektik des Alltags abzuschalten.

„Unser Kleingarten ist für uns wie eine Oase“

„Es ist einfach zauberhaft, sein eigenes Gemüse anzubauen“, sagt Bettina Rosenthal und deutet auf ihre Beete. „Wir haben Karotten, Radieschen, Mohrrüben aber auch Heilkräuter für Tees angepflanzt“, zählt die pharmazeutisch-technische Assistentin auf, die in einer Rostocker Apotheke arbeitet. Gesunde Ernährung sei ihr wichtig, sagt die 37-Jährige. Besonders, seit ihr einjähriges Töchterchen Pia auf der Welt ist. Seit Herbst 2019 beackern sie und ihr Freund Markus Kaussmann (45) die rund 400 Quadratmeter große Parzelle im Kleingartenverein Damerow in der Hansestadt.

Die kleine Familie, die in einer Wohnung im Hansaviertel lebt, verbringt so viel Zeit wie möglich in der Natur. „Das ist gerade mit Kind wichtig“, sagt Rosenthal. „Zuhause haben wir nur einen kleinen Balkon, daher ist der Garten für uns wie eine Oase. Hier können wir von der Arbeit abschalten. Auch wenn hier momentan viel zu tun ist“, sagt die junge Mutter und lacht. Zu der Parzelle kamen sie über Freunde. Einen morschen Balken mussten sie bisher ersetzen, einen Wasserschaden in der Toilette reparieren und kleinere Schönheitsreparaturen an der Laube vornehmen. Dazu komme die Gartenpflege. „Man ist eigentlich nie fertig“, sagt Kaussman und lacht. Aber das stört die beiden nicht.

Lieben ihre Parzelle in der Kleingartenanlage Damerow: Bettina Rosenthal (37), Markus Kausmann (45) und Tochter Pia. Quelle: Dietmar Lilienthal

Verein unterstützt junge Leute im Garten

Denn kritisch beäugt, weil der Rasen zu lang ist, werden sie hier nicht. Eher im Gegenteil: „Unsere Nachbarn sind überwiegend junge Leute, die auch mal mit anpacken oder gemeinsam ein Bierchen trinken“, sagt Kaussmann. Im Kleingarten gelten zwar nach wie vor bestimmte Regeln – beispielsweise muss ein Drittel der Fläche zum Anbau von Obst oder Gemüse genutzt werden. Alle drei bis vier Jahre gebe es zudem eine Begehung mit dem Grünamt der Stadt und dem Verband, erklärt Reinhard Bukowski vom Vorstand des Kleingartenvereins Damerow.

Immer mehr junge Leute zieht es in die Kleingartenanlagen, weiß Reinhard Bukowski (65) vom Vorstand des Rostocker Kleingartenvereins Damerow. Quelle: Dietmar Lilienthal

„Dabei wird unter anderem überprüft, ob Laube, Hecken und Bäume die vorgeschriebene Größe haben“, sagt er. „Generell sehen wir das aber alles relativ entspannt und geben vom Verein auch gern mal Ratschläge zur Gartenpflege“, sagt der 65-Jährige, der selbst leidenschaftlicher Kleingärtner ist. „Ich war schon als Kind mit meinen Eltern im Kleingarten, seit 18 Jahren bin ich im hier Vorstand“, erzählt er. Rund 450 Mitglieder seien dort zurzeit auf 435 Parzellen organisiert.

50 Prozent „Gartennachwuchs“

Dabei habe sich der Altersdurchschnitt in den vergangenen Jahren extrem verjüngt, hat auch Bukowski beobachtet. „Gerade zu Beginn der Corona-Zeit ist die Nachfrage nach Kleingärten extrem gestiegen“, sagt er. Fünf Gärten seien zurzeit noch zu haben. Durch Kurzarbeit, Home-Office und fehlenden Reisemöglichkeiten hätten gerade Berufstätige nun mehr Zeit für eine eigene Parzelle. Der Anteil an jungen Familien im Vergleich zu „Alteingesessenen“ betrage inzwischen rund 50 Prozent, schätzt Bukowski. Er freut sich über den „frischen Wind“ in der Kleingartenanlage. „Wir hoffen natürlich, dass die Jungen auch bleiben, wenn die Pandemie vorbei ist“, sagt er.

Ein ähnlicher Trend zeichne sich auch landesweit ab, bestätigt Robert Kröger, Vorsitzender des Landesverbandes der Gartenfreunde MV. Rund 80 000 Kleingärten und 1300 Kleingartenvereine gebe es zurzeit im Land. Davon seien rund 1000 Vereine mit 60 000 Kleingärten im Landesverband organisiert. „Eine Verjüngung lässt sich in ganz Mecklenburg-Vorpommern beobachten. Es hat auf jeden Fall ein Generationswechsel stattgefunden“, sagt Kröger. Begonnen habe dieser Prozess vor rund zehn Jahren „Damals wollten immer mehr Menschen ihr eigenes Obst und Gemüse anbauen.“ Dieser Trend sei durch die Corona-Pandemie noch verstärkt worden. „Zum ökologischen Aspekt kommt nun die Suche nach einer sinnvollen Freizeitbeschäftigung, möglichst an der frischen Luft und ohne sich anzustecken. Da ist der Kleingarten natürlich prädestiniert“, so Kröger.

Jonas Ohlberg (15, v.l.) mit seiner Mutter Sandra (39) und der zweijährigen Schwester Anna-Lena gefällt es, selbst Obst und Gemüse in ihrem Kleingarten in der Stralsunder Sparte "Schwedenschanze" anzubauen und später gemeinsam zu ernten. Quelle: CHRISTIAN ROEDEL

Chillen und Grillen

Das findet auch Steffi Geißler, die ebenfalls seit 2019 eine Parzelle im Kleingartenverein Damerow gepachtet hat: „Wenn ich in meinem Garten bin, habe ich das Gefühl, ich bin weit weg von allem“, sagt die 41-jährige Singlefrau. Garten statt Reisen, das gilt für sie nicht nur zu Corona-Zeiten. „Ich liebe es, einfach mal im Bikini auf der Liege zu chillen“, sagt die 41-Jährige und lacht. „Für mich steht im Kleingarten ganz klar die Erholung im Vordergrund.“ Früher sei das undenkbar gewesen. Begleitet wird sie bei ihrem Kurzurlaub im Grünen von Windhund Valentin und der französischen Bulldogge Lilly. Ihre Laube hat sie hell und maritim gestaltet. Eine Sitzecke aus Naturholz mit Feuerschale lädt zu gemütlichen Grillabenden ein. Möhren und Salat dazu stammen aus dem eigenen Garten. „Einen grünen Daumen hatte ich nie“, verrät sie. Durch den Garten habe sie sich aber vieles selbst beigebracht.

Auch Bettina Rosenthal kann sich ein Leben ohne die eigene Parzelle nicht mehr vorstellen: „Zuerst dachte ich ja, ein Kleingarten ist etwas konservativ“, sagt sie und lacht. „Aber jetzt finde ich das Konzept total hip: Zurück zur Natur – damit liegt man heute voll im Trend.“

