Rostock

Wer sich einen Kleingarten zulegen möchte, hat verschiedene Möglichkeiten, eine passende Parzelle zu finden. Dabei wird das Land gepachtet, Laube und Pflanzen müssen gekauft werden. Die Preise können je nach Lage und Ausstattung von Laube und Garten erheblich variieren. Die OZ gibt Tipps zur Suche und erklärt, was man auf seiner Parzelle darf und was nicht.

Wie finde ich einen passenden Kleingarten?

Wer einen Kleingarten mieten möchte, kann sich an die Kleingartenvereine in seiner Region wenden. Rund 80 000 Kleingärten und 1300 Vereine gibt es in Mecklenburg-Vorpommern. Organisiert ist der Großteil davon in einem Dachverband – dem Landesverband der Gartenfreunde MV. Auf der Internetseite www.gartenfreunde-mv.de finden sich alle Mitgliedsverbände und deren Ansprechpartner. Eine weitere Möglichkeit ist die Suche im Internet, beispielsweise über Ebay Kleinanzeigen.

Was kostet ein Kleingarten?

Die Preisspanne für einen Kleingarten in MV ist groß und kann zwischen einem symbolischen Euro und mehreren Tausend Euro variieren, da sich der Wert des Kleingartens aus verschiedenen Faktoren zusammensetzt: Je nach Zustand und Material der Laube sowie Größe, Alter und Wert der Pflanzen wird von einem Experten des Kleingartenvereins ein Wert ermittelt. In der Regel einigen sich Käufer und Vorbesitzer bei rund einem Drittel bis hin zur Hälfte dieses Wertes. Das Grundstück wird über den jeweiligen Verein gepachtet. Dazu kommen Gebühren für Wasser und Strom, zudem müssen Vereinsmitglieder eine gewisse Anzahl an Arbeitsstunden ableisten.

Wie groß dürfen Kleingarten und Laube sein?

Laut Bundeskleingartengesetz sollte ein Kleingarten nicht größer als 400 Quadratmeter sein. Erlaubt ist eine Laube in einfacher Ausführung mit höchstens 24 Quadratmetern Grundfläche einschließlich überdachtem Freisitz.

Grillen, laute Musik oder das Aufstellen eines Pools? Was ist im Kleingarten erlaubt – was nicht?

Grillen ist im Kleingarten erlaubt. Was den Lärm angeht, gibt es in jeder Anlage mittags und abends gewisse Ruhezeiten, die eingehalten werden müssen. Streit gibt es immer wieder um Pools oder Trampoline: Im Allgemeinen gilt laut Bundeskleingartengesetz ein mobiles Schwimmbecken, das nicht in das Erdreich eingelassen ist, als erlaubt. Auch kleine Trampoline und Kinderspielgeräte sind erlaubt, solange es sich nicht um feste bauliche Anlagen handelt. Wichtig ist deshalb zu schauen, ob der jeweilige Vorstand der Kleingartenanlage oder der Dachverband dazu individuelle Richtlinien erlassen hat. In Rostock hatte der Verband der Gartenfreunde den knapp 150 Kleingartenvereinen in der Hansestadt Mitte 2020 größere Trampoline und Schwimmbecken untersagt.

