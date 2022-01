Kleinhempel-Haus in Ahrenshoop  komplett abgebrannt

Ahrenshoop

Das sogenannte Kleinhempelhaus in Ahrenshoop ist in der Nacht zu Samstag vollständig abgebrannt. An die 100 Feuerwehrleute konnten das Haus im Töpferweg im Ahrenshooper Ortsteil Althagen nicht retten. Der Ahrenshooper Wehrführer Benjamin Heinke beziffert den Schaden auf 1,6 Millionen Euro. Dieser Preis wird aktuell von einem Immobilienhändler aufgerufen. Die Polizei hat ein Ermittlungsverfahren wegen des Verdachts der Brandstiftung eingeleitet. In dem leer stehenden Gebäude hatte es in der Vergangenheit bereits zweimal gebrannt. Laut Benjamin Heinke konnte in beiden Fällen Brandstiftung nachgewiesen werden

Als die Feuerwehren aus Ahrenshoop und Wustrow gegen 22 Uhr am Einsatzort eintrafen, brannte das rohrgedeckte Gebäude aus dem 18. Jahrhundert bereits in voller Ausdehnung. Wehrführer Benjamin Heinke holte in der Folge aller weiteren Feuerwehren im Bereich des Amtes Darß/Fischland zur Unterstüzung hinzu. Außerdem im Einsatz war die Führungsunterstüzungsgruppe aus Ribnitz-Damgarten sowie die Sondereinsatzgruppe aus Grimmen, die im Notfall verletzte Einsatzkräfte behandelt. Amtswehrführer Kay Mittelbach lobte ausdrücklich die gute Zusammenarbeit der Feuerwehren aus dem Amtsbereich.

Günstiger Wind

Die Alarmierungsgemeinschaft Ahrenshoop/Wustrow ist aktuell noch mit Restarbeiten beschäftigt. Auch wird das Eintreffen des Kriminaldauerdienstes erwartet. Die Ursache des Brandes ist derzeit unbekannt. Benjamin Heinke geht nicht von einem technischen Defekt aus, weil das Haus seit Längerem unbewohnt ist.

Dank eines Windes aus westlicher Richtung war dem Ahrenshooper Wehrführer zufolge hielt sich die Gefahr für die angrenzende Bebauung in Grenzen. Funkenflug und Rauch zogen weitgehend in Richtung Bodden ab.

In diesem Zusammenhang bittet die Polizei um Mithilfe durch die Bevölkerung. Mögliche Zeugen werden gebeten sich im Polizeirevier Ribnitz-Damgarten unter der Rufnummer 03821-875224, bei jeder anderen Polizeidienststelle oder in der Internetwache unter www.polizei.mvnet.de zu melden.

Von Timo Richter