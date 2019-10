Schwerin

Beben in der Landespolitik: Die kleine Fraktion Freie Wähler/BMV ist Geschichte. Die beiden Abgeordneten Bernhard Wildt, Fraktionschef, und Matthias Manthei, Parlamentarischer Geschäftsführer, wechseln mit sofortiger Wirkung in die CDU-Fraktion des Landtages. Darüber informiert die CDU. Wildt und Manthei hätten um Aufnahme gebeten und würden einen „Gast-Status“ als Nicht-Parteimitglieder erhalten.

SPD und CDU künftig mit 44 von 71 Abgeordneten im Landtag

Die Personalien sorgen für eine erneute Verschiebung des Kräfteverhältnisses im Landtag. Die CDU-Fraktion hat damit künftig 18 Abgeordnete, was die Regierungsmehrheit mit der SPD auf 44 von 71 Parlamentarier vergrößert. Bei der SPD sind es 26, bei der AfD (noch) 13, bei den Linken 11. Hinzu kommt der Parteilose Holger Arppe.

Ralf Borschke will zurück zur AfD , Christel Weißig allein bleiben

Wildt und Manthei, beide früher AfD-Landessprecher, hatten im Herbst 2017 mit Ralf Borschke und Christel Weißig die AfD-Fraktion verlassen. Begründung: Die Partei habe zunehmend rechtsextreme Tendenzen. 2018 firmierte die Fraktion in Freie Wähler/BMV um, wobei nur Wildt und Manthei den Freien Wählern in MV auch beitraten. Zuletzt trat Wildt nach Querelen aus dem Landesvorstand der Freien Wähler zurück. Weißig und vor allem Borschke wurden in den vergangenen Wochen nachgesagt, wieder zur AfD zu wollen. Beide dementierten seinerzeit gegenüber der OZ. Weißig steht zu diesem Wort: „Ich bleibe allein“, sagte sie am Mittwoch. Borschke erklärte, er wolle zurück in die AfD-Fraktion.

CDU-Fraktionschef Vincent Kokert begründet die Aufnahme der früheren AfD-Politiker so: „Die Abgeordneten Matthias Manthei und Bernhard Wildt sind vor wenigen Tagen an die CDU-Fraktion herangetreten mit der Bitte um Aufnahme in die Fraktion.“ Beide hätten die parlamentarischen Debatten in den vergangenen zwei Jahren durch „eine seriöse, sachorientierte, maßvolle politische Haltung bereichert“. Die CDU-Fraktion habe einstimmig entschieden.

