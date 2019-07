Sassnitz

So schön, so gefährlich! Jedes Jahr pilgern über eine Million Touristen zur Rügener Kreideküste, um das berühmte weiße Kliff und die Aussicht über die Ostsee zu erleben. Und fast jedes Jahr kommen Menschen an der Steilküste ums Leben. Stürzen in den Tod, weil sie sich zu dicht an die Kante gewagt haben, oder sterben unter Tonnen von Schlamm und Geröll, die sich aus der Steilwand lösen und auf den Strand fallen. Auf solche Unglücksfälle folgt unvermeidlich die Debatte, wie es dazu kommen konnte. Dabei gibt es genügend Absperrungen und Warnschilder.

Die beiden Magdeburger, die am Wochenende mit ihren Hunden vom Strand aus die Victoriasicht erklimmen wollten, haben jedenfalls weit mehr Glück als Verstand gehabt. Dass nichts Schlimmes passiert ist, verdanken sie nur dem ebenso routinierten wie beherzten Einsatz der Sassnitzer Feuerwehrleute. Und wenn jetzt sie die Kosten des Einsatzes tragen müssen, haben sie ihren Leichtsinn wenigstens nicht mit dem Leben bezahlt.

Denn es ist leichtsinnig und unverantwortlich, im Kliff zu klettern. Dass man Insel-Chef auf Rügen wird, wenn man den Königsstuhl erklimmt, das erzählt nur eine alte Sage. Wer dort umherturnt, riskiert Kopf und Kragen.

Jan-Peter Schröder