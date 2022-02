Greifswald/Berlin

Die bundesweite Bekanntheit verdankt der Greifswalder Henning Jeschke (22) seinem Hungerstreik im Herbst 2021 vor dem Berliner Kanzleramt, bei dem der Klimaaktivist und seine Mitstreiter das erklärte Ziel ausgegeben haben, durch Mittel des zivilen Ungehorsams Maßnahmen der Bundesregierung gegen die Klimakrise zu erzwingen.

Jeschke ist Mitglied der Klimaschutzbewegungen „Extinction Rebellion“ und „Aufstand der letzten Generation“. Letztere haben gerade damit begonnen, nach Blockaden auf Autobahnen ihre Aktionen auf Häfen und Flughäfen auszuweiten.

Um auf ihre Ziele aufmerksam zu machen, hat die Gruppe seit Ende Januar immer wieder Autobahnen blockiert, vor allem in Berlin, aber auch in Hamburg, München und anderen Städten. Nach ihren Angaben gab es bislang 60 Aktionen, 210 mal seien Aktivisten in Gewahrsam genommen worden.

Für ihr Vorgehen erntet die Gruppe scharfe Kritik nicht nur von Autofahrern, sondern auch aus der Politik und vereinzelt auch von Lesern, weil Verkehr und Menschen gefährdet werden könnten. Doch sie erfahren auch Zuspruch.

„Das Anliegen ist berechtigt“

Siegfried Graft etwa sagt: „Respekt für diesen Mut.“ Auch Romy LaDouce sagt: „Ich finde es mega. Wenn diese Menschheit es nicht von alleine begreift, muss man zu härteren Mitteln greifen. Ihr seid super.“

Aber Tom Lobos stelle sich die Frage, was es bringt, so formuliert er es und unterbreitet einen Gegenvorschlag zum Ungehorsam. „Die meisten, die es dann betrifft, würden gerne einen Beitrag für das Klima leisten, können das aber nur bedingt. Würde man sich mal die fünf größten Klimaverschmutzer in der Industrie heraussuchen und dort die Werkseinfahrten blockieren, hätte das Ganze einen seriöseren Charakter.“

Sebastian Meier meint, das Prinzip ziviler Ungehorsam stammt aus Unrechtsstaaten“, und ist dort aus Meiers Sicht auch legitim. „Wer sich in einem Rechtsstaat derart aufführt, steht für mich auf einer Stufe mit Montagsspaziergängern.“

„Gesundes Maß an Verstand gehört dazu“

Dora Zacharias findet, das Anliegen sei berechtigt, doch glaube sie nicht, dass durch solche Aktionen irgendetwas erreicht werden könne – im Gegenteil. „Das dürfte in der Mehrheit der Bevölkerung eher Widerstände, aber keine Sympathien für das Anliegen schaffen, insbesondere nicht bei denen, die jeden Tag zur Arbeit fahren und das trotz Corona-Krise unter sehr erschwerten Bedingungen tun. Und das ist immer noch die Mehrheit, die das Ganze am Laufen halten.“

Zacharias richtet sich an die Aktivisten: „Was wollt ihr tatsächlich erreichen? Die Grünen sitzen ja inzwischen in der Regierung. Warum bringt ihr eure Vorstellungen nicht da ein und diskutiert sie? Ich finde Demokratie auch anstrengend, halte sie aber für die beste Staatsform. Da könnte auch sicherlich noch vieles verbessert werden. Nur geht das halt nicht ohne Mehrheiten, denn sonst wäre es ja keine Demokratie.“

„Befinden uns mitten in der menschengemachten Klimakrise“

Berthold Stern missfällt Folgendes: „Das Problem ist nicht das Thema, sondern die selbstgerechte Art und Weise, sich mit dem Thema mit aller Macht penetrant in den Vordergrund stellen zu wollen.“

Leona Koro hält dagegen: „Wir befinden uns mitten in der menschengemachten Klimakrise. Seit mehr als 20 Jahren schmilzt das klimastabilisierende Eis am Nordpol ununterbrochen, durch den Treibhauseffekt, der sich in Form von CO2-Emissionen durch die Verbrennung fossiler Brennstoffe, wie Kohle, Öl, Gas, Holz in der Atmosphäre angesammelt hat. Durch Modelle der seriösen Klimaforschung wissen wir, dass es zu einer menschengemachten Klimakatastrophe kommen wird.“

Thomas Oertel betont: „Ich bin für Klimaschutz und Nachhaltigkeit, nur nicht so. Ein gesundes Maß an Verstand gehört dazu.“

Und Roman Klodnyckyj schließlich schlägt vor, statt des Protests lieber etwas „Sinnvolles zu machen, wie zum Beispiel Bäume zu pflanzen.“

Von Juliane Lange