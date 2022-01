Lübeck

Eine Wohnsiedlung in Lübeck-Karlshof wird am Montag, 31. Januar, zum Schauplatz einer ungewöhnlichen Gerichtsverhandlung. Das ist schon an der kleinen Protestgruppe zu erkennen, die um 9.30 Uhr vor dem Hofweg 11 zusammenkommt. „Klimaschutz ist kein Verbrechen“, steht auf einem Banner, „Rebellion für das Leben“ daneben.

Es handelt es sich um eine kleine Ansammlung von rund 20 Mitglieder und Sympathisanten der Gruppe „Extinction Rebellion“ (XR), die für Ihren Aktivisten Henning Jeschke (22) Solidarität demonstrieren wollen. Denn der Greifswalder Jeschke – bundesweit bekannt durch einen Hungerstreik im Berliner Regierungsviertel – muss sich vor dem Jugendrichter des Amtsgerichts Lübeck wegen Nötigung verantworten. Getagt wird wegen Sanierungsarbeiten am Gerichtsgebäude am Burgfeld in der Außenstelle Gemeinschaftshaus Karlshof.

Das Vergehen: Aktivist klebt sich 2020 an Flugzeug

Sein Vergehen: Am 17. August 2020 klebte er seine Hände mittels Sekundenkleber an den Rumpf eines Flugzeuges auf dem Flughafen Blankensee. Es handelte sich um den Jungfernflug der Lübeck Air, ein Kurzstreckenflug nach München, den Jeschke verhindern wollte, um ein Zeichen zu setzen. Unter dem Jubel seiner Co-Aktivisten erscheint er gegen 10.20 Uhr im Hofweg, wo der Prozess um 10.30 Uhr im Gemeinschaftshaus beginnt.

Beschaulicher Gerichtssaal: Im Gemeinschaftshaus Karlshof fand die Verhandlung um die Flughafen-Blockade statt. Quelle: Timm Lewerenz

Henning Jeschke bekennt sich schuldig

Nachdem die Staatsanwältin Anna Feegers die Anklage verlesen hatte, erhält der Angeklagte Jeschke das Wort. Er bekennt den „Rechtsüberschritt“, den er beging, als er die Maschine am Abflug hinderte, doch er halte ihn für eine angemessene Maßnahme vor dem Hintergrund des Klimanotstandes.

Jeschke holt aus zu einer ausführlichen biografischen Selbstbeschreibung, gepaart mit politischen Statements, die er von einem händisch beschrifteten Notizzettel verließt. Er spricht von seinem Elternhaus, vom Erwachen seines Umweltbewusstsein durch Al Gores „Eine unbequeme Wahrheit“ und von seinen früheren Aktivitäten bei „Fridays for Future“.

Angeklagter wünscht sich „harte Verurteilung“

Dann kommt er auf den Lübecker Flughafen zu sprechen, kritisiert den Naturschutzbund (Nabu), der sich in diesem Zusammenhang habe „korrumpieren“ lassen. „Die Ökosphäre wird kollektiv zerstört“, erklärt Jeschke, was ihm nur eine Wahl gelassen habe: Mittels „zivilen Ungehorsam“ müsse er auf die Dringlichkeit des Klimanotstandes hinweisen. Dafür erwarte er „eine möglichst harte Verurteilung“.

Protestaktion auf dem Lübecker Flughafen am 17.August 2020: Henning Jeschke klebte sich am Fugzeug fest. Jetzt stand er wegen der Aktion vor Gericht. Quelle: Agentur 54°

Richter: Verhandlung hätte nicht stattfinden müssen

Nach einer Viertelstunde unterbricht ihn der vorsitzende Richter Jörg Fricke: „Wie lange soll das noch dauern?“ Der Richter fragt Jeschke, warum dieser das Gesprächsangebot der Jugendgerichtshilfe abgelehnt hätte. Auf diesem Wege hätte der Prozess vielleicht verhindert werden können.

Gericht äußert „Zweifel an erwachsener Reife“ des Angeklagten

Jeschke antwortet, er habe seine Tat nach reiflicher Überlegung ausgeführt. Doch gerade an der „Reife“ des Täters werden Zweifel geäußert: „Sich mit seinen Händen an ein Flugzeug zu kleben, ist für mich nicht Ausdruck einer erwachsenen Reife“, sagt die anwesende Jugendgerichtshelferin.

Verteidiger Bönte: Protest zeugt von Reife und Kenntnis

Aufgrund einer möglichen „Reifeverzögerung“ wird der vorliegende Fall nach dem Jugendstrafrecht verhandelt, auch wenn der Angeklagte zum Zeitpunkt der Tat bereits 20 Jahre alt war. Jeschkes Verteidiger Mathis Bönte hat dafür kein Verständnis. „Das Verhalten hat zahlreiche Vorbilder in der Geschichte des Umweltprotestes und ist gerade Ausdruck von Reife und tiefer Auseinandersetzung mit dem Thema.“

Mathis Bönte, Verteidiger: „Das Verhalten meines Mandanten ist Ausdruck von besonders großer, erwachsener Reife.“ Quelle: Timm Lewerenz

Der Auftrag des „Anti-Verteidigers“

Der Verteidiger nimmt in dieser Verhandlung eine untypische Rolle ein: Er komme sich wie ein „Anti-Verteidiger“ vor, wird er nach Prozessende sagen. Denn genauso wie Jeschke, geht es diesem Anwalt darum, ein höheres Strafmaß zu erwirken, um so eine größere Aufmerksamkeit für die Klimakrise herzustellen.

Nach 40 Minuten: Verhandlung wird folgenlos eingestellt

Allen Versuchen des Verteidigers zum Trotz, kommt der Richter zu einem anderen Entschluss: Gegen 11.10 Uhr, nach 40 Minuten Verhandlungen, wird die Verhandlung folgenlos eingestellt.

Im Erwachsenenstrafrecht würde diese Einstellung die Zustimmung aller Beteiligten erfordern. Da es sich um die folgenlose Beendigung eines jugendstrafrechtlichen Prozesses handelt, erfolgt nicht einmal ein Plädoyer vonseiten des Verteidigers. Auffallend ist dagegen eine ausführliche, persönliche Einlassung des Richters Fricke, mit der er die Verhandlung kommentiert.

Richter an Jeschke: „Wo ist Ihre Vorbildfunktion?“

„Wollen Sie hier eine große Show machen?“, fragt er Jeschke. „Hätten Sie das Gespräch mit der Jugendgerichthilfe angenommen, hätten wir uns diesen Prozess höchstwahrscheinlich sparen können. Jetzt ist ihr Anwalt extra aus Münster hergekommen, Sie sind auch nicht mit dem Fahrrad hier und all das verbraucht doch auch Treibhausgase. Wo ist Ihre Vorbildfunktion?“

Jeschke kündigt weitere Aktionen an

Jeschke hat bereits mehrfach Aktionen wie jene am Lübecker Flughafen durchgeführt und kündigt an, damit fortzufahren. Eigentlich sei es doch ein Unding des Gerichtes, einen Serientäter gehen zu lassen, findet sein eigener Verteidiger.

Von Timm Lewerenz/RND