Rostock

In der Corona-Pandemie gerät oft in den Hintergrund, dass die Welt auf eine noch größere Katastrophe zusteuert: der Klimakrise. In Rostock schenkt ein Start-up dem Thema ungeteilte Aufmerksamkeit.

Um Kunden die Zukunft vorauszusagen, legt Eneka ihnen in digitaler Form die Karten: Das Jungunternehmen hat es sich zum Ziel gesetzt, die Energiewende voranzutreiben – mit Software, die Energiefresser sichtbar und damit vermeidbar macht. Verschwendet das Rathaus Strom und Wärme? Könnte das neue Theater mit einer Solaranlage auf dem Dach klimaneutral versorgt werden? Hat das Uni-Hauptgebäude eine Sanierung nötig? Solche und ähnliche Fragen will Eneka beantworten.

„Städteplanung und Digitalisierung zusammenbringen“

„Wir wollen Städteplanung und Digitalisierung zusammenbringen. Mit unseren dynamischen, digitalen Karten können wir sichtbar machen, welche Viertel in einer Stadt oder Gemeinde wie viel Energie verbrauchen“, erklärt Eneka-Co-Gründer Tobias Lerche.

Er ist überzeugt: Die globale Klimarettung muss im Kleinen beginnen – auf lokaler Ebene, in den Kommunen. Sie seien der Motor der Energiewende, bräuchten bei der Umsetzung aber fundierte und individuelle Daten. Genau die will Eneka liefern und hat Kommek programmiert. Bestandsaufnahme, Potenzialanalyse, mögliche Maßnahmen zur Verbesserung des Ist-Zustands – dabei soll das Tool Anwendern helfen.

Klimakiller und Energievorbilder auf einen Klick

Kommek nimmt die Viertel jeder beliebige Kommune unter energetischen Gesichtspunkten unter die Lupe. Dafür greift das Programm auf Geobasisdaten des deutschen Katasters zurück und kombiniert diese mit Informationen, die Eneka selbst zum Beispiel bei Überfliegungen generiert.

Als Produkt entstehen digitale Karten, auf denen selbst Laien auf einen Blick erkennen, wo es hakt. Denn per Mausklick werden alle Gebäude nach dem Prinzip der Energieeffizenzklassen, die man von Kühlschrank oder Staubsauger kennt, visualisiert: Klimakiller erscheinen auf der Karte rot, energetische Vorbilder grün. Für jedes Haus können sich Nutzer Details – etwa zu Strom- und Wärmeverbauch oder möglichen Sanierungskosten – anzeigen lassen.

Eneka nimmt aber nicht nur Bestandsimmobilien in den Fokus, sondern will Stadtplaner und politische Entscheidungsträger auch bei Zukunftsprojekten wie Neubauten oder der Weiterentwicklung von Quartieren unterstützen. Mit Kommek könnte Rostock beispielsweise im Vorhinein herausfinden, wie das neue Volkstheater und das Archäologische Landesmuseum im Stadthafen gebaut werden müssten, damit die Energiebilanz stimmt.

Solche digitalen Karten – hier am Beispiel Greifswald – machen sichtbar, welche Gebäude in Kommunen Energiefresser (rot) sind und welche effizient mit Energie umgehen (grün). Quelle: Eneka

Kluge Tools vereinen Energiewende und Digitalisierung

Dass Energiewende ein langwieriger und komplexer Prozess für diejenigen ist, die sie umsetzen müssen, weiß Tobias Lerche aus Erfahrung. Er hat jahrelang in dem Bereich als Kommunalberater gearbeitet. Im Dezember 2018 hat er zusammen mit Michael Busch und Axel Wegener Eneka gegründet. Die Idee ist allerdings bereits drei Jahre älter.

Damals forschte Busch an der Uni Greifswald im Bereich Geodaten. Tobias Lerche beschäftigte sich in der Praxis mit Energieplanung. Beide arbeiten bei einem Projekt zusammen und entschieden, ihr Wissen zu bündeln. Mit Axel Wegener als Programmierer holten sie den dritten Gründer ins Boot – die Geburtsstunde von Eneka.

Inzwischen zählt das Team sieben Leute. Vom Firmensitz, dem Rostocker Co-Workingspace „Basislager“, plant Eneka den bundesweiten Markteintritt. „Nach dem Sommer wollen wir mit dem Vertrieb loslegen“, sagt Lerche. Der Bedarf sei groß, denn die Zeit tickt.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

„Bis 2035 muss Deutschland zu mindestens 90 Prozent klimaneutral werden. Damit das gelingt, muss in allen Kommunen ein individueller Energieleitplan entstehen und umgesetzt werden. Das heißt, mindestens 6500-mal muss Energiewende vor Ort geplant und realisiert werden. Das geht nicht ohne kluge Tools, die Energiewende, Stadtentwicklung und Digitalisierung zusammen denken.“ Genau ein solches Werkzeug könne Eneka mit Kommek bieten. „Wir wollen im Rennen, den Bedarf zu decken, ein Hauptspieler in Deutschland werden.“

Klimaschutz muss kommunale Pflicht werden

In Nordwestmecklenburg wurden die digitalen Karten schon genutzt, so Lerche. Mit dem Kreis Vorpommern-Greifswald laufen derzeit Gespräche. Mit Rostock stehe Eneka über eine Entwicklungspartnerschaft im Austausch, sagt der geschäftsführende Gesellschafter. Überhaupt seien die Rückmeldungen aus Mecklenburg-Vorpommern durchweg positiv.

„Die Kommunen sind in Sachen Klimaschutz deutlich offener als vor zehn Jahren.“ Das Problem: Klimaschutz ist hierzulande eine freiwillige Aufgabe. „Wenn eine Kommune mit einem Haushaltssicherungskonzept läuft, darf sie diese gar nicht machen.“

Klimaschutz müsse aber zur Pflichtaufgabe werden, wie es in Baden-Württemberg mit einer Gesetzesnovelle 2020 ermöglicht wurde. „Das muss überall in Deutschland passieren.“ Hoffnung auf die Zukunft macht ihm die junge Generation: Die Fridays-for-Future-Bewegung um Greta Thunberg habe ein Umdenken in der Gesellschaft und Politik angestoßen – das könnte sich auch für Eneka auszahlen.

Von Antje Bernstein