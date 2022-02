Die landeseigene Stiftung hält Anteile an der MAR Agency GmbH in Rostock. Die zeigt sich offen für Aufträge auch aus Russland. Wird so die Vollendung von Nord Stream 2 vorangetrieben? Die Stiftung selbst hüllt sich dazu in Schweigen, aber die Opposition im Landtag will Aufklärung zu möglichen „dubiosen Verstrickungen“.