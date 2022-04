Waldbesitzer sollen Geld vom Staat erhalten, wenn sie ihre Flächen möglichst naturnah bewirtschaften und mehr Artenvielfalt ermöglichen. Die Gesellschaft soll so die Leistungen des Waldes honorieren. Die SPD im Landtag will den Bund in die Pflicht nehmen – Waldbesitzer hoffen dagegen auf eine Vorreiterrolle MVs.