Schwerin

Die umstrittene und mit Geldern von Nord Stream 2 finanzierte Klimaschutzstiftung MV geht auf offenen Konfrontationskurs mit der Landesregierung, die die Stiftung auflösen will. Kurz vor dem angekündigten Rechtsgutachten des Landes präsentierte Stiftungsvorstand und Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) am Freitag ein eigenes Gutachten.

Grundtenor: Eine Auflösung der Stiftung ist unmöglich – weder durch den Vorstand noch durch eine Abberufung des Vorstandes oder durch eine Aufhebung durch die Stiftungsaufsicht. „Wir machen mit der Klimaarbeit weiter“, so Vorstandschef und Ex-Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD). Diese Arbeit sei drängender denn je.

Abberufung von Sellering gefordert

Die Landtagsfraktionen schäumen. CDU-Fraktionschef Franz Robert Liskow fordert die Abberufung von Sellering. „Genug ist genug. Manuela Schwesig muss Erwin Sellering abberufen.“ Ungeachtet der rechtlichen Fragen sei es unerträglich, dass Sellering ganz offensichtlich den politischen Willen in diesem Land nicht ernst nehme, so Liskow. Größter Geldgeber der Stiftung war der Pipelinebauer Nord Stream 2 mit 20 Millionen Euro. Derzeit prüft das Finanzamt, ob dafür eine Schenkungssteuer fällig ist. Das Land selbst gab 200 000 Euro.

Gutachten: Hauptzweck ist nicht entfallen

Das Gutachten hatte die Bochumer Rechtsprofessorin Katharina Uffmann erstellt. Hauptzweck der Stiftung sei der Umwelt- und Klimaschutz, betont sie. Dieser Stiftungszweck sei nicht entfallen. Weder Vorstand noch Stiftungsbehörde hätten deshalb eine rechtliche Grundlage, die Stiftung aufzulösen. Auch eine Abberufung sei nicht möglich, da sich der Vorstand ja rechtskonform verhalte. „Eine Stiftung bürgerlichen Rechts gehört nicht dem Stifter, sondern sich selbst“, so Uffmann. Sollte das Land dennoch die Stiftung auflösen, brächte es haftungsrechtliche Risiken für den Vorstand und amtshaftungsrechtliche Konsequenzen für die Stiftungsbehörde mit sich.

Das Gutachten, 115 Seiten lang, hatte Landesregierung und Fraktionen eiskalt erwischt. Die Staatskanzlei wurde erst am Morgen informiert. Ob er dem angekündigten Gutachten der Landesregierung nicht traue, wurde Sellering gefragt. Er habe ein bisschen die Geduld verloren, antwortet dieser. Er sei aber „sehr optimistisch“, dass das Gutachten der Landesregierung zu einem ähnlichen Ergebnis kommen werde.

Staatskanzlei hält an Auflösung fest

Dieses Gutachten liegt dem Innenministerium inzwischen in einer ersten elektronischen Fassung vor. Zu welchem Ergebnis es kommt, ist noch unbekannt. Zunächst sollten Landtagspräsidentin und Fraktionen informiert werden, so Innenminister Christian Pegel (SPD).

„Es zeugt von großer Ignoranz gegenüber dem Willen des Stifters, in dieser Lage ein eigenes Gutachten in Auftrag zu geben“, kritisiert die Parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Constanze Oehlrich, Sellering. Hauptzweck der Stiftung sei, die Fertigstellung der Gaspipeline unter Umgehung der bestehenden Sanktionen zu ermöglichen. Dieser Stiftungszweck sei entfallen. „Die Pipeline ist fertiggestellt.“ Der Chef der Staatskanzlei, Patrick Dahlemann (SPD), findet diplomatische Worte: „Die Landesregierung hält wie auch der Landtag am Ziel einer Auflösung der Stiftung fest.“ Die Auflösung der Stiftung sei ein rechtlich komplexer Sachverhalt, ergänzt er. Neben dem eigenen Gutachten werde man auch das Gutachten der Stiftung prüfen.

Von Martina Rathke