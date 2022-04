Berlin/Schwerin

Nun gibt es auch aus den Reihen der SPD die erste Rücktrittsforderung an Manuela Schwesig. Laut einem Bericht von T-Online fordert Christopher Jäschke, Vorsitzender des Berliner SPD-Kreisverbands Treptow-Köpenick, die Ministerpräsidentin von MV wegen der dubiosen Vorgänge rund um die Stiftung für Klima- und Umweltschutz MV zum Rücktritt auf.

Schwesig „komplett untragbar geworden“.

„Manuela Schwesig ist als Ministerpräsidentin komplett untragbar geworden, weil sie den Interessen Deutschlands in hohem Maße geschadet hat“, wird der Berliner SPD-Mann auf dem Internetportal zitiert. Schwesig steht wegen ihrer russland-freundlichen Politik vergangener Jahre und ihrer Nähe zu Vertretern der Erdgaspipeline Nord Stream, Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom, massiv unter Druck. Scheibchenweise kam in den vergangenen Tagen ans Licht, wie ihre Regierung den Bau der Pipeline über die Stiftung unterstützte. Dabei wurde auch deutlich, wie Nord Stream Einfluss auf die Landesregierung nahm.

Im Landtag musste sich Schwesig dazu am Montag heftige Kritik anhören. CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow warf ihr Täuschung vor. Schwesig wies Vorwürfe bisher nur pauschal zurück. Ein Untersuchungsausschuss im Landtag soll bald Licht ins Dunkel bringen.

Kein Unterschied zwischen Rolle Schwesigs und Wirken Schröders

Der Berliner SPD-Kreisschef Jäschke vergleicht Schwesigs Handeln laut T-Online mit dem von Ex-Bundeskanzler Gerhard Schröder, der seit Jahren Lobbyist für russische Staatskonzerne und die Politik von Russlands Präsident Putin ist. „Ich sehe keinen Unterschied zwischen der Rolle Schwesigs und dem Wirken Gerhard Schröders. Sie war seine Sparringspartnerin bei Nord Stream 2.“ Einen Rücktritt der Ministerpräsidentin sei aus seiner Sicht „unumgänglich“.

Rücktrittsforderungen an Schwesig kamen bisher nur aus anderen Parteien, etwa von Norbert Röttgen, CDU-Außenpolitiker im Bundestag. In MV blieb es diesbezüglich bislang ruhig. Aber: „Abwarten, was in dieser Woche noch so geschieht“, sagt ein Oppositionspolitiker. Es kämen ja quasi täglich neue Fakten auf den Tisch. Am Montag wurde bekannt, dass der Verein Deutsch-Russische Partnerschaft, der von der Landesregierung finanziell unterstützt wird, von Nord Stream 2 jährlich 20000 Euro erhalten hat.

