Klimastiftung MV: Opposition nimmt SPD-Politiker Schwesig, Sellering und Schröder ins Visier

Schwerin

Zuspitzung im Streit um die Stiftung für Klima- und Umweltschutz MV: Die Oppositionsfraktionen von CDU, FDP und Grüne berufen im Landtag einen Untersuchungsausschuss zur Rolle der Landesregierung bei Gründung und Arbeit der Stiftung und mögliche Verquickungen mit Russland und der umstrittenen Erdgaspipeline Nord Stream 2 ein. Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und diverse Parteifreunde müssen sich auf hitzige Monate, vielleicht Jahre einstellen.

Der Ausschuss, der Kompetenzen wie ein Gericht hat, soll Prominenz nicht schonen: Neben Schwesig könnten auch Ex-Bundeskanzler und Putin-Freund Gerhard Schröder, der frühere SPD-Bundeschef Matthias Platzeck und Ex-Bundesaußenminister Heiko Maas (alle SPD) vorgeladen werden. Die Bundespolitik wusste Quellen zufolge früh von der geplanten Stiftung. Geplant seien sicher Befragungen von Stiftungsvorstand Erwin Sellering, MV-Ministern, Staatssekretären, Nord-Stream-2-Boss Matthias Warnig. Das große Besteck.

Der Untersuchungsausschuss, den CDU, FDP und Grüne im Landtag durchsetzen können, soll Licht ins Dunkel bringen: Anfang 2021 initiierte die SPD die Stiftung, offiziell, um Klimaschutzprojekte zu unterstützen, als „Nebenzweck“ aber auch, um die international viel gescholtene Erdgaspipeline Nord Stream 2 von Russland nach MV gegen Widerstand fertigzustellen. Im Gegenzug flossen 20 Millionen Euro von Nord Stream 2, einer Tochter des russischen Staatskonzerns Gazprom. Weiteres Geld soll für den Wirtschaftsbetrieb, den Pipelinebau, geflossen sein. Brisant: Wie viel und woher – in der Landesregierung will man darüber nichts wissen.

Grüne: „Verfilzung“ und „politische Vorteilsnahme“

Will „Verfilzung“ aufdecken: Harald Terpe (Grüne). Quelle: Bernd Wüstneck

Von einem „Widerspruch“ zwischen Stiftungszweck und Wirtschaftsbetrieb spricht Harald Terpe (Grüne). Es müsse auch geklärt werden, ob es „politische Vorteilsnahme“ gab. Dubioses russisches Geld etwa? In jedem Fall habe die Regierung dem Ansehen des Landes schweren Schaden zugefügt. Es sei „kein Tribunal“ geplant. Aber: Man wolle Transparenz und Aufklärung, „Verfilzung“ beleuchten.

Im Grunde schwelt der Streit um MVs „Neben-Außenpolitik“ (Terpe) seit 2014, als die SPD-geführte Landesregierung mit ihren Russlandtagen Treffen mit Politikern und Wirtschaftsbossen aus Putins Reich veranstaltete. Kurz nach der Annexion der Krim durch Russland, dem Beginn des Krieges in der Ost-Ukraine.

Vor allem mögliche Verstrickungen von SPD-Leuten mit Russland sollen mit der Untersuchung aufgedeckt werden. Die Opposition hat immer wieder versucht, das Thema zu beleuchten, etwa zu einem von der Stiftung gekauften Schiff für die Fertigstellung von Nord Stream 2. Die Regierung verwies meist darauf: Die Stiftung sei privat, das Land wisse nichts.

Chronologie zur Stiftung für Klimaschutz MV Ende November 2020: SPD und CDU wollen einen Antrag zur Gründung der Klimaschutzstiftung MV in den Landtag bringen, tun es aber dann nicht. Abstimmungsbedarf, heißt es. Hat Berlin blockiert? Anfang Januar 2021 stellt Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) die Idee vor: Die Stiftung solle Projekte für Umwelt- und Klimaschutz befördern. Parallel sei die Unterstützung der von US-Sanktionen bedrohten Erdgaspipeline Nord Stream 2 geplant. Das Land stellt 200 000 Euro Stiftungskapital bereit. Nord Stream 2 will 20 Millionen Euro geben, später weitere 40 Millionen. 7. Januar 2021: Der Landtag unterstützt einhellig die Gründung der Stiftung. Zwei AfD-Abgeordnete stimmen nicht mit, vermuten SPD-Verstrickungen. Denn Chef des Stiftungsvorstands soll der frühere Ministerpräsident Erwin Sellering sein. Bundesweit setzt massive Kritik an der Stiftung ein. Umweltschützer und Grüne in MV sind darunter, sprechen von „Mogelpackung“ und „Greenwashing“. Schwesig weist die Kritik zurück, unterstellt „Vorbehalte gegenüber Russland statt sachlicher Kritik“. März 2021: Die Deutsche Umwelthilfe verklagt die Landesregierung, fordert Informationen zur Stiftung, später ein Ende der Arbeit. Juni 2021: Die Landesregierung bittet zum 4. Russlandtag in Rostock – ein Wirtschaftstreffen nur für Putins Reich, das MV seit 2014 pflegt, kurz nach der Annexion der Krim durch Russland und trotz internationaler Proteste. Juli 2021: Die Stiftung startet ihr erstes großes Klimaprojekt. Im Herbst 2021 wird bekannt: Bereits im Juli hat die Stiftung ein Schiff, den Frachter „Blue Ship“, gekauft, das aktiv am Bau der Pipeline Nord Stream 2 beteiligt war. Die Landesregierung beantwortet wiederholt Anfragen zur Stiftung nur dürftig. Dezember 2021: In der Debatte um die Genehmigung von Nord Stream 2 fordert Schwesig, die Pipeline nicht mit „politischen Fragen wie dem Ukraine-Konflikt“ zu ’vermengen’“. Februar 2022: Nach dem Angriff Russlands auf die Ukraine wird das Verfahren für Nord Stream 2 ausgesetzt. Schwesig kappt offiziell Verbindungen nach Russland und kündigt eine Auflösung der Stiftung an.

Die Grünen haben Termine und Kontakte der Regierung zum Komplex Stiftung/Russland abgefragt. Die Antwort, jetzt erschienen, ist 88 Seiten lang, listet eine Vielzahl, auch stundenlanger Treffen mit Nord-Stream-Leuten oder hochrangigen Vertretern der russischen Regierung auf, enthält aber kaum Details zu Inhalten. Da steht dann zum Beispiel „Sachstand“, bei Ergebnis „nicht dokumentiert“.

Fünf Treffen mit „Gas-Gerd“ Schröder seit 2014

Allein mit Gerhard Schröder („Gas-Gerd“), Aufsichtsratschef von Nord Stream 2 und des russischen Staatskonzerns Rosneft, habe es demnach seit 2014 fünf Treffen von Vertretern der Landesregierung gegeben, darunter ein „Abendessen in Schwerin“. Hannes Damm (Grüne) hält die Liste für unvollständig. Zur Stiftung selbst fehlen Termine aus 2020. Dabei ist bekannt, dass bereits ab Herbst Vorbereitungen liefen. Damm: „Die Gründung trägt die Handschrift von Nord Stream 2.“

Hat Steuerfragen: René Domke (FDP). Quelle: Martin Börner

René Domke (FDP) sieht auch ein Steuerproblem. Wenn Nord Stream 2 die Millionen der Stiftung geschenkt habe, wäre Schenkungssteuer fällig. Wenn nicht, dann Ertragssteuer. Hintergründe müssten ans Licht: „Ich glaube, es war nie das Interesse von Gazprom und Russland, dass wir hier Bäume pflanzen.“

Bei der SPD brennt jetzt offenbar die Hütte. Am Freitagnachmittag lud die Partei Journalisten zu einem „Hintergrundgespräch“. Vertraulich, nicht zitierbar. Botschaft: Die CDU solle mal ruhig sein, schließlich habe sie selbst für die Stiftung gestimmt. SPD-Fraktionschef Julian Barlen sagt: „Ein Untersuchungsausschuss ist aus unserer Sicht nicht nötig.“ Die SPD will die Stiftung nun ebenfalls auflösen. Aber geht das überhaupt? Mit einem Gutachten dazu rechne er „bis zum Ende des Monats“, so Innenminister Christian Pegel.

CDU stellte Anfang 2021 selbst drei Minister

Die CDU, jetzt auch für Untersuchung, steckt in einer brisanten Lage, schließlich stellte sie Anfang 2021 drei Minister der Regierung, darunter Justizministerin Katy Hoffmeister, die die Stiftung genehmigen musste. „Wir haben nichts zu verbergen“, sagt Fraktionschef Franz-Robert Liskow. Vorwurf: Die SPD habe die Gründung der Stiftung damals in der Koalition „überfallartig“ serviert. Das dürfte eine schwierige Position für die Zukunft sein.

Am Freitag gab es einen weiteren wichtigen Termin zur Stiftung. Das Landgericht Schwerin stellte fest: Auch die private Stiftung müsse bei Presseanfragen nach dem Informationsfreiheitsgesetz Auskunft erteilen. Kläger war die Initiative „Frag den Staat“.

Von Frank Pubantz