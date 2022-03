Schwerin

Für Kritiker galt sie schon immer als Tarnstiftung zur Fertigstellung der Nord Stream 2. Trotz des zunehmenden Widerstandes gegen die mit Gazprom-Geldern finanzierte Klimastiftung Mecklenburg-Vorpommern und immer nachdrücklicheren Forderungen zur Auflösung hält der Vorstand an der Stiftung fest. Mehr noch: Der Vorstandsvorsitzende der Stiftung und frühere Ministerpräsident Erwin Sellering (SPD) hält deren Auflösung wie auch die Umwidmung des 20 Millionen Euro schweren Stiftungsvermögens für einen anderen Zweck für rechtswidrig „Beides ist rechtlich ausgeschlossen“, erklärte Sellering am Montag.

Schwesig legt Stiftung Auflösung nahe

Die wegen ihrer Russlandnähe selbst zunehmend unter Druck geratene Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) hatte zuvor – am Tag fünf des russischen Überfalls auf die Ukraine – der umstrittenen Stiftung per Twitter nahegelegt, „eine Auflösung der Stiftung auf den Weg zu bringen.“ Eine Abkehr von ihrem bisherigen russlandfreundlichen Kurs. Kappen will die Landesregierung auch andere Verbindungen des Landes nach Moskau: Die Arbeit des Russland-Beauftragten von MV, Falk Tischendorf, werde ausgesetzt. Der Deutsch-Russische Partnerverein soll seine Arbeit ruhen lassen. Keine Russlandtage mehr in MV auf absehbare Zeit.

Lesen Sie auch den Kommentar: Schwesig und Russland: Spiel mit dem Feuer

CDU-Fraktionschef Franz-Robert Liskow begrüßt das – wenn auch späte - Umdenken Schwesigs. Mit der Aussage Sellerings, dass eine Auflösung der Stiftung aus rechtlichen Gründen nicht möglich sei, gibt er sich nicht zufrieden. „Man darf sich jetzt nicht im rechtlichen Klein-Klein verlieren“, so Liskow. „Herrn Sellering muss man die Frage stellen, ob er an dieser Stelle überhaupt noch die Interessen des Landes vertritt.“

Rehberg: Schwesig muss Fehler einräumen

CDU, Grüne und FDP haben für heute eine Sondersitzung im Landtag beantragt. Grünen-Fraktionschef Harald Terpe hatte der Landesregierung eine „teils glorifizierende, nahezu unterwürfige Verbindung“ zu Russland vorgeworfen. An der Forderung nach einer Auflösung der Stiftung halte man fest, bekräftigte der Parlamentarische Geschäftsführer der FDP, David Wulff, am Montag. „Da der Landtag die Einsetzung der Stiftung beschlossen hat, brauchen wir auch ein Votum des Landtages, damit dies auch in die andere Richtung geht.“

Der amtierende CDU-Chef von MV, Eckardt Rehberg, reicht die „verbale Abkehr“ Schwesigs von ihrem Russland-Kurs nicht aus. Übel stößt ihm auf, dass die Regierungschefin bislang keinerlei Fehler eingeräumt habe. Schwesig lasse jegliche Form von Selbstkritik vermissen, so Rehberg. „Ihr Agieren in den vergangenen Jahren hat dem Ansehen MVs in den baltischen Ländern und Polen geschadet.“ Eine Entschuldigung sei fällig. Er befürchtet: „Das Agieren von Manuela Schwesig und Stiftungsvorstand Erwin Sellering riecht sehr danach, die Stiftung in zwei bis drei Jahren wieder aufleben zu lassen.“

Rechtsprofessor: „Sehe keinen Weg zur Auflösung der Stiftung“

Rechtsexperten sehen die Forderungen nach einer Auflösung der Stiftung allerdings kritisch. Die im politischen Raum geäußerte Vorstellung, die Stiftung aufzulösen, sei im Lichte der aktuellen Ereignisse verständlich, aber nicht so einfach zu realisieren, sagte der Greifswalder Rechtsexperte, Professor Claus-Dieter Classen. „Die Idee einer Stiftung ist ja, dass ihr Vermögen äußerem Einfluss grundsätzlich entzogen ist.“

Zweifel hegt Classen auch daran, ob der Stiftungszweck der vor einem Jahr gegründeten Stiftung grundsätzlich infrage steht. Die in der Satzung aufgeführten Stiftungszwecke zum Umwelt- und Klimaschutz ließen sich problemlos weiter verfolgen, auch wenn der wirtschaftliche Geschäftsbereich wegfalle. „Und ob allein die Tatsache, dass Geld von Gazprom gekommen ist, daran etwas ändert, erscheint mir eher zweifelhaft“, so Classen. Sein Fazit: „Ich sehe eigentlich keinen Weg, wie eine Auflösung der Stiftung erreicht werden kann.“

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Sellering: Größter Vorbehalt gegen die Stiftung fällt weg

Die Stiftung hatte nach der massiven Kritik an ihren wirtschaftlichen Verstrickungen mit Nord Stream 2 erklärt, die Zusammenarbeit mit der Gazprom-Tochter endgültig zu beenden. Damit fällt laut Sellering der größte Vorbehalt gegen die Stiftung fort. Die Stiftung werde nun langfristig den satzungsgemäßen Hauptzweck erfüllen, nämlich Klimaschutz als existenziell wichtig im Bewusstsein der Bevölkerung zu verankern und Umweltprojekte auf den Weg zu bringen.

Forderungen zur Umwidmung wären „Anstiftung zur Untreue“

Die CDU hatte vorgeschlagen, das von Nord Stream 2 und damit vom russischen Staatskonzern Gazprom zur Verfügung gestellte Stiftungsvermögen von 20 Millionen Euro humanitären Zwecken in der Ukraine zukommen zulassen. Diesen Forderungen erteilte Sellering eine deutliche Absage. Das Stiftungsvermögen könne nur im Sinne des Stiftungszweckes verwendet werden. Wer etwas anderes fordere, „begeht Anstiftung zur Untreue“, so Sellering.

Das Justizministerium als zuständige Stiftungsaufsicht sieht keine Veranlassung, tätig zu werden. Als zuständige Behörde kann sie eine Stiftung aufheben, wenn die Erfüllung des Stiftungszwecks unmöglich geworden ist oder sie das Gemeinwohl gefährdet, heißt es im Bürgerlichen Gesetzbuch, § 87. „Die angegebenen Stiftungszwecke lassen eine Gefährdung des Gemeinwohls nicht erkennen“, so Ministeriumssprecher Tilo Stolpe. Es gehe bei der Stiftungsaufsicht ausschließlich um die rechtliche Bewertung der angegebenen Stiftungszwecke, nicht um eine politische.

Von Martina Rathke