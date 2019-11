Es wird wieder laut in den Innenstädten MVs: Tausende wollen am Freitag in MV wieder auf die Straße gehen und beim nächsten globalen Klimastreik demonstrieren. Die OZ berichtet am Freitag ab 11 Uhr mit einem Liveticker von den Demos in Rostock, Anklam, Greifswald, Stralsund, Schwerin, Ludwigslust, Waren, Neustrelitz und Bad Doberan.