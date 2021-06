Klimasünder: Dienstwagen der Landesminister in MV sind CO2-Schleudern

Schwerin

Trotz Klimawandels nutzen Spitzenpolitiker in MV Dienstwagen mit hohem Kohlendioxid-Ausstoß, bezahlt mit Steuergeld. Die Mehrheit der Karossen schleudert weit mehr giftiges CO2 in die Luft, als die EU vorgibt.

Ganz oben auf der Liste: Wirtschaftsminister Harry Glawe (CDU). Er fährt einen Mercedes S 500 4 matic, Benziner, mit 435 PS, Baujahr 2021. Das Fahrzeug pustet nach Herstellerangaben 198 Gramm CO2 pro Kilometer in die Luft. Dicht dahinter Innenminister Torsten Renz (CDU) – Mercedes S 350 d4 matic lang – mit 197 Gramm CO2.

In dieser Liga sind auch die Dienstwagen der Minister Till Backhaus (Umwelt), Stefanie Drese (Soziales), Bettina Martin (Bildung) und Reinhard Meyer (Finanzen, alle SPD), jeweils ein Audi A8 50 TDI. Offizieller CO2-Ausstoß (WLTP-Messverfahren): 196 Gramm. Zum Vergleich: Die EU gibt als Ziel für CO2-Ausstoß bei Neuwagen 95 Gramm vor – nicht einmal die Hälfte.

Umwelthilfe: MV-Regierung im Vergleich „richtig schlecht“

„Das ist richtig schlecht“, bewertet Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe (DUH). Gerade für ein Bundesland, das viel von Klimaschutz rede, aber viel Klimaschädliches umsetze und solche Dienstwagen beschaffe, „eine Unverschämtheit“.

Die DUH hat zuletzt vor einem halben Jahr die Dienstwagen der Regierungen verglichen. MV landet auf Platz 14 von 16. Den tatsächlichen CO2-Ausstoß der Ministerlimousinen im Nordosten setzt die DUH im Schnitt bei 245 Gramm/Kilometer an. Die Dienstwagen seien „komplett übermotorisiert. Das braucht kein Mensch“, so Metz. Politiker sollten Vorbilder sein.

Backhaus, der für Klimaschutz zuständige Minister, kündigte vor zwei Jahren auf OZ-Anfrage an: Er lasse Alternativen prüfen. 2021 schaffte man für ihn aber das gleiche Modell an. Heiße Luft für Klimaschutz? „Inakzeptabel“, moniert Anne Shepley, Grünen-Spitzenkandidatin zur Landtagswahl. „Der Umweltminister beweist mal wieder, dass er zwar viel von Zukunft redet, seine Entscheidungen aber in den Neunzigern hängen geblieben sind.“

Energieminister Christian Pegel will Vorbild sein

Vorbild will Energieminister Christian Pegel sein, der seit Jahren ein Hybrid-Fahrzeug mit Benzin und Elektromotor nutzt – aktuell einen BMW 745e, Baujahr 2020. Für die DUH sind solche Plug-In-Hybriden „Mogelpackungen“, da sie mehr schluckten als reine Benziner oder Diesel.

Kommentar zum Thema: Dienstwagen der Politiker in MV: Anti-Vorbilder für den Klimaschutz

Laut Hersteller stößt Pegels Auto 41 bis 49 Gramm CO2 je Kilometer aus – bei rund zwei Litern Spritverbrauch. Das Ministerium gibt den tatsächlichen Verbrauch aber mit 9,9 Litern auf 100 Kilometer an. Auch Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) und Justizministerin Katy Hoffmeister (CDU) nutzen Hybrid-Autos: einen BMW 745 Le und einen BMW 530e iPerformance. Finanzminister Meyer lässt ausrichten, er wähle Diesel, da der Verbrauch beim Hybrid zu hoch sei.

Landtagspräsidentin mit 449 PS unterwegs

PS-stark ist auch Landtagspräsidentin Birgit Hesse (SPD) unterwegs. Seit dem Frühjahr nutzt sie einen Audi A8 L 60 TFSI e quattro – mit 449 Pferdestärken. Ein Hybrid. Offiziell mit 56 Gramm CO2-Ausstoß je Kilometer.

Den geringsten Ausstoß bei Dienstfahrzeugen unter den Fraktionschefs im Landtag hat übrigens Simone Oldenburg. Während Mitbewerber A8 oder BMW 730 mit hohen CO2-Werten fahren, stößt der Audi A6 Oldenburgs, ein Diesel, 148 Gramm des giftigen Gases aus. Quelle: die Landtagsverwaltung. Alle ein bis zwei Jahre würden die Fahrzeuge über Behördenleasing erneuert.

Zu Leasing-Raten verraten weder Regierung noch Landtag Details. Denn sie bekämen Rabatte. „Unverschämt günstig“, heißt es unter der Hand. Laut eines Erlasses darf der Dienstwagen eines Ministers 4500, der eines Staatssekretärs 4200 Euro im Jahr kosten. Normalbürger zahlen dafür ein Vielfaches.

