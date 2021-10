Schwerin

Die Hitzetage in Mecklenburg-Vorpommern haben sich in den letzten 70 Jahren mehr als verdreifacht. Das ergab eine am Donnerstag veröffentlichte Untersuchung des Deutschen Wetterdienstes, der von dem Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft, kurz GDV, dazu beauftragt wurde.

Von Hitzetagen spricht man, wenn die Tageshöchsttemperatur 30 Grad erreicht oder überschreitet. In den 1950er Jahren waren es in Mecklenburg-Vorpommern noch durchschnittlich 1,9 Hitzetage pro Jahr. In den Jahren von 2011 bis 2020 hingegen gab es im Durchschnitt 6,7 heiße Tage. Die Zahlen haben sich seit den 1950er Jahren daher mehr als verdreifacht.

Ludwigslust-Parchim ist heißester Landkreis

Spitzenreiter ist der Landkreis Ludwigslust-Parchim mit neun Tagen pro Jahr. Darauf folgt die Mecklenburgische Seenplatte und Schwerin, die 7,8 und 7,4 Hitzetage verzeichnen. Im Landkreis Rostock gab es sechs, in Vorpommern-Greifswald 5,9 und in Nordwestmecklenburg 5,7 heiße Tage in den letzten zehn Jahren. Verhältnismäßig wenig Hitzetage waren es in der Hansestadt Rostock, in der 3,9 gezählt wurden. Schlusslicht bildet der Landkreis Vorpommern-Rügen mit 3,5 Hitzetagen pro Jahr.

MV im Ländervergleich

In ganz Deutschland haben sich die Zahlen verdreifacht. Im Vergleich mit den anderen Bundesländern ist es in Mecklenburg-Vorpommern jedoch verhältnismäßig kühl. Bundesweit wurden durchschnittlich 11,1 Hitzetage pro Jahr gezählt. Die meisten heißen Tage gab es seit 2011 in Berlin, mit durchschnittlich 15,7 Tagen pro Jahr. Darauf folgt Brandenburg, wo 14,6 Tage gezählt wurden.

Am wenigsten Hitzetage gab es in Schleswig-Holstein. Hier wurde die 30 Gradmarke an durchschnittlich 3,7 Tagen im Jahr erreicht. Damit liegt das Bundesland noch hinter Mecklenburg-Vorpommern.

Der Klimawandel ist in Deutschland deutlich zu spüren. Die GDV rechnet mit mehr Hitzetoten, Dürren und Waldbränden als Folge.

Die Zahlen basieren laut dem Deutschen Wetterdienst auf Gebietsmittelwerten. Diese werden anhand von Werten des DWD-Messnetzes und unter Berücksichtigung von geografischen Gegebenheiten berechnet.

Von dpa