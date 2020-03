Greifswald/Rostock

Die Ostseeheringe laichen angesichts des milden Winters nicht nur immer früher. Sie bekommen wegen der hohen Wassertemperaturen auch zunehmend gesundheitliche Probleme. „Wir haben in diesem Jahr bereits Anfang Januar und damit mehr als einen Monat früher als in normalen Wintern die ersten Heringslarven in den Boddengewässern gesichtet“, sagte der Fischereibiologe Patrick Polte. Die Forscher des Thünen-Instituts für Ostseefischerei führen das Phänomen auf die ungewöhnlich hohen Temperaturen im Greifswalder Bodden zurück. „In diesem Winter hat sich der Greifswalder Bodden nicht unter fünf Grad Celsius abgekühlt“, sagte Polte. Normalerweise beginnen die Heringe erst zu laichen, wenn die Temperaturen über den Triggerpunkt von vier Grad Celsius steigen. Dieser Punkt sei in diesem Winter nicht einmal unterschritten worden.

Heringe laichen immer früher ab

Am Montag – und damit zwei Wochen früher als in den Vorjahren – begannen die Rostocker Fischereibiologen auf dem Forschungsschiff „Clupea“ mit ihrer alljährlichen Untersuchungsreihe zur Larvenproduktion im Greifswalder Bodden. Das Gewässer gilt als „Kinderstube“ des westlichen Ostsee-Heringsbestandes, der sich zum größten Teil in den küstennahen Gewässer zwischen den Inseln Rügen und Usedom rekrutiert.

Hering liegen in Koserow in einer Kiste. Quelle: Tilo Wallrodt

Nur wenige Larven überlebten erste Woche

Die ersten Ausfahrten gaben den Forschern Anlass zur Sorge: Demnach haben nur wenige der im Januar und Februar geschlüpften Larven die erste Lebenswoche überlebt. „Wir haben nur sehr wenige Larven aus diesem Entwicklungsstadium entdeckt“, sagte Polte bei einem Zwischenstopp in Greifswald. Als Ursache vermuten die Forscher das fehlende Frühjahrsplankton, das sich lichtabhängig erst von März an entwickelt und die Nahrungsgrundlage für die Larven bildet. „Eine Woche lang, nachdem die Larven geschlüpft sind, ernähren sie sich vom Dottersack. Danach sind die Larven auf das Plankton angewiesen. Fehlt das Plankton, verhungern die Larven“, so Polte.

Hohe Temperaturen: Heringe bekommen Herz-Rhythmus-Störungen

Doch nicht nur der Beginn, sondern auch das Ende der Reproduktionsphase stolpert offenbar angesichts der Klimaveränderungen. Steigt die Wassertemperatur im Frühjahr zu schnell über die 16-Grad-Marke, bekommen die zu Jungfischen heranwachsenden Larven Herz-Rhythmus-Störungen, berichtet Polte. „Ab einer Wassertemperatur von 21 Grad Celsius sterben sie.“ Das ist das Ergebnis einer aktuellen Studie von Forschern des Instituts für marine Ökosystem- und Fischereiwissenschaften der Uni Hamburg zusammen mit den Rostocker Fischereibiologen und Wissenschaftlern aus Australien. Unter Laborbedingungen wurden dabei Larven und Jungfische des westlichen Heringsbestandes unterschiedlichen Wassertemperaturen ausgesetzt und deren Herzaktivität gemessen. Je höher die Wassertemperatur stieg, desto massiver wurden die Herzprobleme.

Enormer Temperaturstress

Die Laborergebnisse setzten die Forscher dann mit den Temperaturveränderungen im Greifswalder Bodden in Beziehung. „Aus Langzeitmessungen im Greifswalder Bodden seit 1992 wissen wir, dass sich der Zeitpunkt von acht aufeinanderfolgenden Tagen mit Wassertemperaturen über 16 Grad Celsius immer weiter nach vorn – von Juli in den Juni hinein – verschoben hat“, sagte Polte. Besonders auffällig sei die Entwicklung ab 2011, wonach der „thermische Schwellenindex“ in mehreren Jahren mit sogar mehr als 12 aufeinanderfolgenden Tagen über 16 Grad Wassertemperaturen bereits vor Ende Juni überschritten wurde. „Die Larven der Spätlaicher sind damit einem enormen Temperaturstress ausgesetzt“, so Polte.

Stirbt der Ostseehering aus?

Die veränderten Temperaturbedingungen beim Laichen haben Auswirkungen auf den Heringsbestand in der Ostsee, unter denen besonders die Fischer mit immer niedrigeren Fangquoten zu leiden haben. Nach drei Jahren kehren die Larven als geschlechtsreifer Fisch an ihren Geburtsort zurück, um abzulaichen. Weniger Larven heißt tendenziell weniger Hering. Der westliche Ostseeheringsbestand schrumpfte seit 1990 massiv: von 300 000 Tonnen auf zuletzt 69 700 Tonnen.

Wird der Hering angesichts weiter steigender Temperaturen in der Ostsee aussterben? „Nein“, sagt der Fischereibiologe Polte. Die Population könne in den kälteren Norden ausweichen oder sich durch eine Laichzeitverschiebung in den Herbst hinein anpassen. Und selbst wenn die Population des westlichen Frühjahrslaichers aussterben sollte, gebe es andere Ostseebestände in nördlicheren Breiten, in denen die Wintertemperaturen noch tief genug sind.

Larvenbestände seit 2004 im Abwärtstrend Das Institut für Ostseefischerei und Vorgängerinstitute ermitteln seit 1977 jedes Jahr die Dichte der Heringslarven im Greifswalder Bodden und Strelasund, dem Hauptlaichgebiet des Herings der westlichen Ostsee. Die Anzahl älterer Larven ermöglicht eine frühe Vorhersage der Jahrgangsstärke und damit der Fischereimöglichkeiten drei Jahre später, wenn diese Heringe erwachsen sind. Seit 2004 geht die Larvenproduktion im Greifswalder Bodden kontinuierlich zurück. Der Aufwand der Probennahme ist erheblich: Über 16 Wochen werden jede Woche mindestens 36 Stationen beprobt. Das Bongonetz ist das wesentliche Probennahmegerät.

Lesen Sie mehr

Von Martina Rathke