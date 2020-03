Klinikchef aus MV: Bei einem Herzinfarkt läuft die Uhr gegen den Patienten

Karlsburg

Die Deutsche Herzstiftung und Notfallmediziner beklagen die weiterhin hohe Zahl von mehr als 55 000 Herzinfarkttoten pro Jahr in Deutschland. Mehr als die Hälfte der Betroffenen sterben, noch bevor sie die Klinik erreichen.

Über besondere Risiken bei einer Verstopfung der Herzkranzarterien, notwendige Abläufe in Spezialkliniken und die häufig zögerliche Reaktion der Betroffenen sprach die OSTSEE-ZEITUNG mit Prof. Dr. Wolfgang Motz, Ärztlicher Direktor des Herz- und Diabetes-Zentrums Karlsburg bei Greifswald.

Mehr als 220 000 Bundesbürger erleiden jährlich einen Herzinfarkt. Warum fällt die Infarktsterblichkeit unvermindert hoch aus?

Prof. Wolfgang Motz: Noch immer verkennen viele Bürger das extrem hohe Risiko, in den ersten Minuten und Stunden nach der Verstopfung der Herzkranzarterie zu versterben. Denn der Herzmuskel kann seine Arbeit, Blut durch den Körper zu pumpen, nicht mehr verrichten. Das betroffene Muskelgewebe stirbt ab. Zudem zögern viele Betroffene zu lange, die 112 anzurufen, damit ein Rettungswagen mit Notarzt kommt.

Warum ist der Notruf 112 so entscheidend?

Nur der Rettungswagen mit einem Notarzt an Bord kann sofort helfen. Zumal dieser über die nötige Technik, beispielsweise einen Defibrillator, verfügt. Der Hausarzt oder der ärztliche Notdienst können in solchen Fällen auch nur den Notruf auslösen. Das kostet den Betreffenden wertvolle lebensrettende Zeit. Die Uhr läuft gegen den Patienten.

Und der Notarzt muss die richtige Klinik anfahren beziehungsweise anfliegen lassen!

Das ist das A und O. Die Akut-Klinik muss die 24-Stunden-Bereitschaft ihrer Brustschmerzambulanz – Chest Pain Unit (CPU) – absichern. Hier wird ohne Zeitverzögerung – auch nachts oder am Feiertag – eine Herzkatheteruntersuchung durchgeführt. Handelt es sich um einen sogenannten STEMI-Infarkt (ST-Strecken-Hebungsinfarkt), also eine komplette Verstopfung eines Herzkranzgefäßes, muss das Gefäß sofort wieder eröffnet werden. Gelingt dies, kann sich der Herzmuskel bis zu 90 Prozent erholen.

Diese Symptome beachten! Starke Schmerzen, die mindestens fünf Minuten andauern. Sie treten überwiegend im Brustkorb, häufig hinter dem Brustbein auf. Bisweilen strahlen die Beschwerden in die Arme, den Oberbauch, zwischen die Schulterblätter in den Rücken oder in den Hals und Kiefer ab. Oft tritt ein heftiger Druck auf oder der Patient verspürt ein starkes Einschnürungsgefühl im Herzbereich. Die Betreffenden leiden unter einem stark brennenden Gefühl. Übelkeit, Erbrechen, Atemnot und Schmerzen im Oberbauch plagen den Erkrankten. Der Infarkt wird zusätzlich von Angst begleitet. Dies wird durch blass-fahle Gesichtsfarbe und Kaltschweißigkeit deutlich. Laut Münchener Medea-Studie mit insgesamt 486 untersuchten Herzinfarktpatienten kannten 476 Teilnehmer mindestens eines von mehreren Herzinfarkt-Symptomen. Die Mehrheit der Befragten ordnete richtigerweise Brustschmerzen als typisches Herzinfarkt-Symptom ein. 37 Prozent der untersuchten Patienten alarmierten den Notarzt aufgrund von akuten Herzinfarkt-Beschwerden. Patienten „mit ausreichendem Vorwissen über die Infarktbeschwerden haben eine 50 Prozent höhere Chance, die Klinik deutlich früher zu erreichen als Betroffene ohne dieses Wissen“, betont der Leiter der Studie, Prof. Dr. Karl-Heinz-Ladwig vom Helmholtz-Zentrum München. Etwa 30 Prozent der Herzinfarktpatienten versterben in Deutschland außerhalb der Klinik, erklärt der Wissenschaftliche Beirat der Herzstiftung. Die Betreffenden erleiden vor allem den plötzlichen Herztod, es handelt sich dabei beispielsweise um Kammerflimmern.

Wie schnell müssen hier Diagnostik und das Einsetzen einer Gefäßstütze erfolgen?

Die Leitlinien der Europäischen Gesellschaft für Kardiologie legen fest, dass besagte STEMI-Diagnose in weniger als zehn Minuten vorzuliegen hat. Dann ist innerhalb einer Stunde der Stent zu setzen. Die sogenannte Door-to-Balloon-Time –also die Tür-Ballon-Zeit – ist ein Qualitätsindex. In Karlsburg ist der Patient in der Regel nach 30 Minuten mit einem Stent versorgt. Täglich behandeln wir in der Regel ein bis zwei Infarktpatienten.

Welche Vorboten eines Infarktes gibt es?

Der Betroffene leidet häufig schon jahrelang an der koronaren Herzkrankheit (KHK), ohne es wirklich zu bemerken. Die KHK macht sich durch Brustschmerzen und Atemnot bemerkbar, die bei körperlicher Belastung auftreten. Anfänglich treten die Beschwerden diskret und selten auf. Mit der Zeit häufen sich dann die Beschwerde. Das kann beim Treppensteigen, Tragen etwas schwererer Gegenstände beziehungsweise bei seelischen Problemen der Fall sein. Endet die Belastung, verschwindet der Schmerz umgehend wieder. Mediziner sprechen hier von einer stabilen Angina pectoris. Häufen sich beschriebene Anfälle oder dauern sie länger als fünf Minuten, spricht man von einer instabilen Angina pectoris. Man muss sofort handeln.

Unterscheiden sich die Infarktsymptome bei Männern und Frauen?

Alarmzeichen sind starke Schmerzen vor allem im Brustkorb, ein massives Engegefühl, ein heftiges Brennen, Übelkeit, Beschwerden im Oberbauch und Schweißausbruch. Aufgepasst: Infarkte bei Frauen machen sich im Vergleich zu Männern häufiger mit sogenannten unspezifischen Symptomen bemerkbar.

Welche sind das?

Dazu gehören zum Beispiel Übelkeit, Erbrechen und Beschwerden im Oberbauch. Obwohl Herzinfarkte traditionell als Männersache angesehen werden, sieht die Realität anders aus. Während bei den Herren die Rate an Todesfällen aufgrund von Herz-Kreislauf-Erkrankungen abnimmt, sinkt sie bei Frauen weniger. Zwischen dem 40. und 55. Lebensjahr steigt sie sogar. Und Fakt ist, dass bei den Damen seit 2002 Herzinfarkte und Schlaganfälle die führende Todesursache darstellen.

Worin liegen dafür die Ursachen?

Es handelt sich um ein Ursachenbündel. Immer mehr Frauen rauchen und sind im Alltag durch berufliche Anforderungen und Kinderbetreuung stärker als die Männer gestresst. Zudem weisen auch sie in wachsender Zahl die gerade hierzulande dominierenden Risikofaktoren auf: starkes Übergewicht, Typ-2-Diabetes, Bewegungsmangel und Bluthochdruck.

Von Volker Penne