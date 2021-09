Rostock

„Wir haben nichts vor“ sagt Andreas Gottschalk. „Und das ist spannend.“ Als Klinik-Clown Lolle ist der 56-Jährige regelmäßig in Kliniken unterwegs. Aber ebenso zum Beispiel in Pflegeheimen in Mecklenburg-Vorpommern, wo er an Demenz erkrankte Bewohner besucht. Zusammen mit anderen Kollegen von „Rostocker Rotznasen – Klinikclowns im Einsatz e.V.“ Denn Humor sei oftmals das Einzige, womit man demente Patienten noch erreicht.

Andreas Gottschalk wird beim Fachtag Demenz am 21. September in Rostock über seine Erfahrungen berichten. Der Tag wird vom Landesverband MV der Deutschen Alzheimer Gesellschaft am Welt-Alzheimertag organisiert und trägt in diesem Jahr das Motto: Demenz mit Humor begegnen.

„Ich möchte die Herzen der Erkrankten erreichen“, sagt der Klinikclown. Das funktioniere oft mit Humor und Musik. Etwa mit einem alten Schlager oder Volksliedern, die die älteren Damen und Herren noch aus ihrer Kindheit kennen und die Clown Lolle auf seiner Ukulele anstimmt. Da erklingen dann: „Rote Lippen soll man küssen“ oder „Schuld war nur der Bossanova“. Oder das „Heidenröslein“ und „Wenn der Topf aber nun ein Loch hat“. Über die Lieder werden alte Emotionen geweckt, weil die Patienten mit der Musik Erlebnisse verbinden, an die sie sich dann plötzlich erinnern. Auch Requisiten schaffen das. „Etwa ein gestärktes Spitzentaschentuch, die früher üblich waren“, so Gottschalk.

Es geht um Heiterkeit

Andreas Gottschalk alias Clown „Lolle“ Quelle: Klaus Amberger

„Die älteren Leute, die wir besuchen, erzählen meist über ihre Kindheit – sie leben oft wieder in ihrer Kindheit und können die alten Lieder teilweise für uns überraschend gut mitsingen.“ Obwohl sonst vieles in ihnen durch die Erkrankung versunken ist. „Wir schaffen es mit Fröhlichkeit, für einen Moment ein ‚Fenster‘ bei den Betroffenen zu öffnen.“ Da gibt es kein festes Programm, jede Situation ist neu – die Clowns improvisieren. „Wir schauen erst einmal, was die Leute brauchen – es geht nicht um Party und Bespaßung, sondern um Berührung und Heiterkeit.“

Humor macht Erkrankte friedlicher

Prof. Rolf Dieter Hirsch Quelle: privat

„Kognition geht, Emotion bleibt“, sagt Prof. Rolf Dieter Hirsch (75). Der Mediziner aus Nordrhein-Westfalen, der beim Fachtag digital zugeschaltet sein wird, hat sich viel mit der Wirkung von Humor bei Erkrankten beschäftigt. „Humor ist die beste Behandlung für an Demenz Erkrankte“, fasst er seine Erfahrungen zusammen. Demente würden auf die Clowns und auf Humor reagieren. Außerdem verringere sich generell durch Humor die Pflegedauer und die Aggressivität bei den Dementen sinke. Denn das für Demente typische „herausfordernde Verhalten“ sei für alle belastend und könne mit Hilfe des Humors besser abgemildert werden.

Wohlfühlhormone vertreiben die Angst

Andreas Gottschalk weiß, dass er Demenz mit seiner Arbeit nicht heilen kann. „Aber wir verbessern die Atmosphäre, auch beim Pflegepersonal oder bei Angehörigen.“ Demenz-Kranke haben oft Angst, sind verwirrt, auch in ihren Gefühlen, wissen oft nicht, wo sie sind und was sie dort tun. „Mit Humor und Situationskomik entkrampfen wir die Situation und sorgen dafür, dass die Angst vergeht und Wohlfühlhormone ausgeschüttet werden“, sagt der gelernte Sozialpädagoge, dessen Diplomarbeit den Titel trägt: „Der Clown in der sozialen Arbeit“.

Ohne Clownsnase geht’s nicht

Sechs ausgebildete Klinik-Clowns gehören zu den „Rotznasen“. „Wir sind bei den Besuchen kostümiert, sind aber – anders als im Zirkus – nur vorsichtig geschminkt“, berichtet Gottschalk. „Die rote Nase tragen wir wie andere einen Kittel oder eine Robe oder Soutane.“ Die Nase sei extrem wichtig. „Ein bisschen frech müssen wir auch sein“, sagt er. „Aber wir machen uns nie über eine Person lustig.“ „Wir spielen mit dem gesunden Anteil des an Demenz erkrankten Menschen“, sagt Gottschalk, der seit zwei Jahrzehnten als Klinik-Clown aktiv ist. „Man darf nicht vergessen, dass nur ein bestimmter Teil des Patienten erkrankt ist.“ Auch Kranke, sogar Sterbende, wollten Freude am Leben haben. Ebenso Angehörige und Pflegepersonal.

Hilfsangebote Rund 33 000 bis 35 000 Menschen sind in MV derzeit an Demenz erkrankt. 1,6 Millionen sind es bundesweit, das sind rund zwei Prozent der Bevölkerung. Bis zum Jahr 2050 soll sich die Anzahl der an Demenz Erkrankten verdoppeln. Die Deutsche Alzheimer Gesellschaft MV e.V. bietet telefonische Beratung gerade für Angehörige von an Demenz Erkrankten an. Unter Tel. 0381 / 20 87 54 00 von Montag bis Donnerstag von 9 bis 17 Uhr und am Freitag von 9 bis 15 Uhr. Außerdem beantwortet in einem Live-Chat Viola Härtelt montags bis freitags von 18 bis 20 Uhr Fragen: unter www.alzheimer-mv.de. Eine Zusammenfassung von Angeboten ist auf der Homepage www.alzheimer-mv.de zusammengefasst. Infos zu den Klinikclowns: www.rostockerrotznasen.de

„Du Hure!“ – Angriff wird humorig entschärft

Aber was tun, wenn ein Dementer in der Tür steht und seine Unterhose als Kopfbedeckung trägt? „Eine freundliche Bemerkung bringt mehr, als wenn ein Angstgefühl erzeugt wird“, sagt Prof. Hirsch. „Das ist eine tolle Mütze, aber vielleicht ist es heute warm genug, dass wir sie nicht brauchen.“ Ein älterer dementer Patient schrie eine Pflegerin an: „Du Hure!“ Die antwortete: „Angenehm, ich heiße Huber.“ Der Mann lächelte nach kurzem Stocken und die Aggression war verflogen.

Klinikclown "Lolle" alias Andreas Gottschalk am Bett einer an Demenz erkrankten Frau Quelle: Heidi Schneekloth

„Als Klinik-Clown haben wir mehr Abstand als Pflegende und Angehörige“, resümiert Gottschalk. „Wir wollen nichts erreichen, weil wir nicht die Patienten pflegen oder behandeln müssen – dadurch sind wir ein bisschen freier und ein wenig frecher.“ Das komme wohl an. „Wenn wir regelmäßig beispielsweise in Pflegeeinrichtungen sind, werden wir teilweise von an Demenz Erkrankten wiedererkannt.“ Prof. Hirsch bestätigt: „Viele der Betroffenen wissen nichts mehr. Aber wann der Clown kommt, wissen sie.“

