Sind die Kliniken in MV ausreichend auf eine weitere Ausbreitung des Coronavirus vorbereitet? Landesweit bereiten sich die Krankenhäuser auf einen Anstieg schwerer Covid-19-Erkrankungen vor. Die Uni-Kliniken in Rostock und Greifswald haben alle zeitlich aufschiebbaren Behandlungen abgesagt, im Rostocker Südstadt-Krankenhaus ist eine komplett neue Station nur für Corona-Patienten in Betrieb gegangen.

Laut Landesregierung haben die Kliniken die Zahl der Intensivbetten mit Beatmungsmöglichkeiten MV-weit in den vergangenen Wochen bereits auf 442 verdoppelt – Tendenz weiter steigend.

Fünf Patienten in Krankenhäusern

Aktuell sind 100 Menschen nachweislich mit dem Coronavirus infiziert. Lediglich fünf davon müssen in Krankenhäusern behandelt werden – drei in Rostock, je ein Patient in Stralsund und in Schwerin. Der Covid-19-Erkrankte in der Landeshauptstadt ist bislang der einzige, der beatmet werden muss. Es soll sich nach OZ-Informationen um einen 46 Jahre alten Mann mit mehreren Vorerkrankungen handeln. Experten sind sich aber bereits sicher, dass auch im Nordosten viele weitere derart schwere Fälle hinzukommen werden. Oft sei dann Sauerstoffbeatmung nötig.

Wie viele Intensivbetten mit Beatmungsgeräten in MV vorhanden sind – Landkreise und Städte schweigen derzeit dazu und verweisen ans Gesundheitsministerium. Laut Krankenhausplan 215; mittlerweile sei die Zahl auf 442 aufgestockt worden, so Ministeriumssprecher Gunnar Bauer. „Weitere Aufstockungen sind kurzfristig möglich.“ Minister Harry Glawe ( CDU) hatte die Anschaffung neuer Beatmungsgeräte angekündigt. Dies solle zentral über den Bund erfolgen. Von dort kämen auch „große Mengen“ Atemschutzmasken (Klasse: FFP2) für Kliniken, Rettungsdienste oder Apotheken.

Die meisten Betten gibt es in Rostock

Ein großer Teil der erwarteten Covid-19-Erkrankten wird in Rostock behandelt werden: „Wir haben aktuell 58 Intensivbetten zur Verfügung. In den können wir die Patienten auch beatmen“, sagt Prof. Christian Schmidt, Ärztlicher Vorstand der Uni-Medizin Rostock. Bis Anfang der kommenden Woche soll die Zahl der Betten auf 75 hochgefahren werden. „Angst, dass Betten für schwere Notfälle fehlen – die ist nicht angebracht“, sagt Schmidt.

Die Rostocker Uni-Klinik habe zudem noch Reserven. „Altbestände, die immer gut und sicher funktionieren würden“, so Schmidt. Auch an Personal fehle es nicht: „Wir ziehen gerade intensivmedizinisches Personal aus anderen Kliniken ab – aus unserer Augenheilkunde, der Dermatologie, zur Not auch aus der HNO-Klinik.“

Südstadt nimmt Corona-Stationen in Betrieb

Im städtischen Krankenhaus in der Rostocker Südstadt sind diese Woche gleich zwei Corona-Stationen in Betrieb gegangen. Bisher aber noch ohne Patienten: „Wir haben eine Intensivstation aufgebaut – mit zwölf Beatmungsplätzen“, sagt Klinikdirektor Steffen Vollrath. „Zusätzlich haben wir eine Station eröffnet, in der wir die minderschweren Fälle versorgen können.“ Insgesamt gebe es in der Südstadt 29 Beatmungsplätze. „Im Notfall haben wir 20 weitere im OP-Bereich, die wir nutzen können.“

Greifswald fährt hoch

Auch an der Uni-Klinik in Greifswald wird der Betrieb schon jetzt für den Notfall hochgefahren: „87 Intensivbetten haben wir – 21 mehr als üblich“, sagt Sprecher Christian Arns. 40 davon seien aktuell verfügbar, der Rest belegt. Nicht mit Corona-Kranken, sondern anderen Patienten. Schließlich gebe es neben der Pandemie auch noch andere, gefährliche Erkrankungen. „Der Bund hat uns 15 weitere Beatmungsgeräte zugesagt. Dann können wir noch mehr Kapazitäten bereitstellen.“

Die Krankenhausgesellschaft MV (KGMV) sieht den Nordosten gut vorbereitet: „Nicht jeder Corona-Patient muss sofort beatmet werden. Beim allergrößten Teil der Patienten, die überhaupt behandelt werden müssen, reicht eine isolierte Normalstation“, sagt KGMV-Chef Uwe Borchmann. Wichtig für die Kliniken seien derzeit „verständnisvolle“ Behörden: „Wir brauchen bei den Arbeitszeit- und Dienstplanvorgaben aktuell etwas mehr Flexibilität.“

1005 Intensivbetten in ganz MV

Insgesamt weist der sogenannte Krankenhausplan für MV mit Stand Februar 2020 genau 1005 Intensivbetten landesweit aus. Das Problem: Viele dieser Betten sind nicht dafür ausgelegt, Patienten tage- oder gar wochenlang zu beatmen.

Von Frank Pubantz und Andreas Meyer