Die Schließung von Krankenhaus-Stationen ist in MV seit Jahren ein heißes Eisen. Die Sorgen der Patienten dürften noch wachsen: In Berlin liegt derzeit ein Gesetz auf dem Tisch, wonach die Landesregierung nicht mehr ihre schützende Hand über bedrohte Stationen halten könnte. Was bedeutet das für den Nordosten?