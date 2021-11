Schwerin/Dresden

Mecklenburg-Vorpommern nimmt in den kommenden Tagen vier Intensivpatienten aus überlasteten Kliniken in Sachsen auf.

Zwei würden in die Universitätsklinik Rostock gebracht und jeweils einer in die Universitätsklinik Greifswald und in die Helios Kliniken Schwerin, sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums in Schwerin der Deutschen Presse-Agentur am Freitag.

Die beatmungspflichtigen Patienten würden spätestens am Wochenende eintreffen.

Wie ist die Lage auf den Intensivstationen in MV?

Laut Intensivregister des RKI ist die Anzahl der täglich gemeldeten Aufnahmen auf Intensivstationen im Nordosten im Verlauf des Monats nach oben geschossen. Einige Kliniken im Land haben bereits eine Vollauslastung gemeldet. Insgesamt sind dem Register zufolge 512 der landesweit 604 verfügbaren Betten belegt.

Intensivbettenbelegung in Mecklenburg-Vorpommern: Zeitlicher Verlauf

Verlauf der Intensivbetten-Belegung in Sachsen

Bioinformatiker rechnet mit Triage-Situationen in MV

Es gibt jedoch noch eine Reserve von 198 Betten, die innerhalb einer Woche aufgestellt werden können. Der Bioinformatikers Lars Kaderali von der Uni Greifswald geht dennoch davon aus, „dass wir in zehn Tagen in Mecklenburg-Vorpommern Triagen in den Krankenhäusern haben werden“. Jetzt gehe es eigentlich nur darum, dass es danach nicht noch weiter ansteige.

Die für Corona-Maßnahmen wichtige landesweite Sieben-Tage-Hospitalisierungsinzidenz stieg am Donnerstag um 0,2 auf 8,8. Die Hospitalisierungsinzidenz gibt an, wie viele Menschen binnen sieben Tagen je 100 000 Einwohner mit Corona in ein Krankenhaus eingeliefert wurden – vorbehaltlich Meldeverzügen.

Landkreis Görlitz verlegt Intensivpatienten

Einer der Landkreise, die akut Hilfe bei der Behandlung von Intensivpatientinnen und -patienten brauchen, ist Görlitz. „Auf unseren Corona-Intensivstationen liegen derzeit 30 Infizierte. Wir können nicht mehr anders, um die notwendige Grundversorgung und Notfälle noch abfangen zu können“, sagte Landrat Bernd Lange (CDU) am Donnerstag in Görlitz. Mit der Verlegung sollte noch am selben Tag begonnen werden.

Im Dezember 2020, als der Landkreis Görlitz als Deutschlands Corona-Hotspot galt, wurden in den Krankenhäusern höchstens bis 29 Corona-Intensivpatienten betreut.

„Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“

Die zugespitzte Lage auf den Corona-Intensivstationen dort kommt auch durch vermehrt jüngere Patienten. Nach Angaben des Landkreises liegt die Altersspanne der dort Behandelten zwischen 31 und 90 Jahren. „Die jungen Leute bleiben länger. Wir möchten nochmals an alle appellieren, Abstand zu halten, um die medizinische Infrastruktur zu schonen. Wir stehen mit dem Rücken zur Wand“, sagte Sozialdezernentin Martina Weber.

Für die Absicherung der Pflege in den Krankenhäusern sei man zudem im Gespräch mit den medizinischen Fachschulen, ob Auszubildende aus dem zweiten und dritten Lehrjahr die Krankenhäuser bei der Pflege unterstützen könnten.

Bundeswehr im Einsatz gegen Corona

Hilfe bringt auch die Bundeswehr. „Deutschlandweit sind über 2000 Soldatinnen und Soldaten aktuell im Einsatz gegen die Corona-Pandemie, 340 davon in Sachsen“, sagte Oberstleutnant Eric Gusenburger. Derzeit würden 25 bereitgestellte Kräfte Kontakte im Landkreis Görlitz erfassen und nochmals 42 Bundeswehrangehörige als helfende Hände in sechs Kliniken arbeiten.

Sanitätspersonal der Bundeswehr sei noch nicht im Einsatz, es liefen aber zu dieser Frage aus dem Landkreis Görlitz Prüfungen. Die Sieben-Tage-Inzidenz lag laut Robert Koch-Institut in dem Kreis am Donnerstag bei gut 735.

Von RND/dpa/kha