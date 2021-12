Klinikum Greifswald: Drei von vier Corona-Patienten auf Intensivstation sind ungeimpft

Greifswald

Der Leiter des Corona-Krisenstabs, Prof. Dr. Klaus Hahnenkamp, hat gerade kaum gute Nachrichten. Wenn er in der Öffentlichkeit spricht, geht es um weitere Einschränkungen im Klinikbetrieb, immer mehr Betten, die für Covid-Patienten bereit gehalten werden müssen und Personal, das dafür benötigt wird.

Aktuell sind die Betten fast am Limit ausgelastet – das Personal natürlich auch. Ein Arzt kümmert sich im Intensivpflegebereich (ITS) um acht bis zwölf Patienten. Eine Pflegekraft um zwei. Das ist bei einer Covid-Erkrankung nicht anders als bei einem „normalen“ ITS-Patienten. Mit Stand 17. Dezember werden im Klinikum Greifswald 16 Covid-Patienten, fünf, die nicht mehr ansteckend sind, das Virus aber hatten, und zwei weitere Verdachtsfälle in Beatmungsbetten behandelt. 23 an der Zahl. Jeder Dritte von ihnen ist über 60, 75 Prozent sind nicht geimpft. Kein Höchststand für Hahnenkamp. „Wir hatten schon bis zu 90 Prozent ungeimpfte Patienten“, sagt er.

Jedes Covid-Bett geht auf Kosten der anderen Patienten

Insgesamt gibt es im ganzen Krankenhaus 75 Überwachungsbetten, die Betten mit Beatmungseinheit eingeschlossen – und damit ist das Problem schon erklärt. Von den Demonstranten, die gerade an den Montag- und Mittwochabenden im ganzen Land gegen die Corona-Maßnahmen demonstrieren, kommt oft der Kommentar: Wie denn so wenige das Gesundheitssystem in einer Region belasten könnten.

Die Intensivstationen sind so aufgebaut, dass zu Normalzeiten genügend Betten für die Patienten da sind. Jeder Covid-Patient ist eine ungeplante zusätzliche Belastung, der auf die Kapazität und damit auf Kosten der anderen Patienten gehe, erklärt Hahnenkamp.

„Wir sind an dem Punkt, vor dem wir gewarnt haben“

Aktuell ist das Klinikum in Stufe vier von insgesamt fünf. In diesen Stufen ist deutlich, wie sehr die Covid-Patienten den Alltag belasten, auch auf Kosten anderer Patienten, die einer Intensivpflege bedürfen. In der aktuellen Stufe gibt es 20 Beatmungsbetten für Covid-Patienten und 39 für alle anderen. In der nächsten Stufe werden dann fünf Betten getauscht, zugunsten der Covid-Patienten. „Wenn wir nichts tun würden, hätten wir die gleiche Anzahl der Betten, aber mehr Patienten.“ Diese Verschiebung sorgt dafür, dass das normale Tagesgeschäft gestört wird.

Auf diesen Punkt hat sich der Krisenstab des Klinikums bereits im vergangenen Jahr vorbereitet. „Für Prävention bekommt niemand einen Pokal, aber wir sind jetzt an dem Punkt, vor dem gewarnt wurde und den wir vor einem Jahr in Italien beobachtet haben. Wir müssen jetzt das Personal umverteilen, um unserer Rolle als Vollversorger für die Region gerecht zu werden und alle Patienten versorgen zu können.

Keine Notfall-Operation wird abgesagt

Deswegen musste Hahnenkamp auch Mitte der Woche in die Öffentlichkeit gehen und ankündigen, dass bestimmte Operationen nicht mehr durchgeführt werden können – das Personal wird im Kampf gegen Covid gebraucht.

Ihr täglicher Newsletter aus der OZ-Chefredaktion Viele Hintergründe aus der OZ-Redaktion und die wichtigsten Nachrichten aus MV, Deutschland und der Welt täglich gegen 19 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Die Pandemie wirkt sich auf das gesamte Klinikum, nicht nur die Stationen, auf denen direkt mit Covid-Patienten gearbeitet wird, aus. „Im ganzen Haus ist viel Betrieb durch die Pandemie. In der Notaufnahme gibt es einen Corona- und einen Nicht-Corona-Bereich. Beide müssen aber mit Personal besetzt werden. Gerade die Pflegekräfte und Ärzte können nicht einfach hin und her springen“, berichtet Hahnenkamp.

„Wir sind am Maximum“

Engpässe können auch geschehen, wenn ein Patient positiv auf das Virus getestet wird, der wegen einer ganz anderen Behandlung im Krankenhaus ist. „Das kann immer mal wieder passieren“, so Hahnenkamp. Diese Stationen werden dann gesperrt. Heißt, sie dürfen keine Patienten mehr aufnehmen, egal wie viele Betten belegt oder frei sind.

Glaubt man der Tendenz, könnte in wenigen Tagen Stufe fünf – die letzte Stufe – greifen. „Dann haben wir das gesamte Personal eingesetzt, um den Covid- und Notfallbetrieb abzudecken. Dann sind wir am Maximum. Wir werden damit ab kommender Woche beginnen“, erklärt Hahnenkamp ohne Umschweife. Zu beschönigen gibt es da nichts.

Von Philipp Schulz