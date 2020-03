Knapp 60 000 Euro Spenden: OZ-Aktion wird verschoben

Den Wäldern in Mecklenburg-Vorpommern geht es so schlecht wie lange nicht. Durch Dürre in den Jahren 2018 und 2019 sind 33 Prozent der Bäume krank. Starker Schädlingsbefall und Waldbrände machten alles noch schlimmer. 200 Hektar Wald, das entspricht ungefähr einer Fläche von 280 Fußballfeldern, sind im vergangenen Jahr in Mecklenburg-Vorpommern vernichtet worden.

Mit ihren Leserinnen und Lesern will die OSTSEE-ZEITUNG helfen, unseren Wald und damit auch ein kleines Stück unseres Klimas zu retten und startet deshalb die Spendenaktion „Mein Baum für unsere Zukunft“. Jeder Euro zählt: Mit dem Geld wird zusätzlich zu den geplanten Maßnahmen des Landes der Wald in den Forstämtern zwischen Grevesmühlen und Usedom aufgeforstet. Helfen kann jeder. Egal ob als Einzelperson, Familie, Firma. Mit nur zwei Euro lässt sich schon ein Quadratmeter Wald aufforsten, je nach gepflanzter Baumart sind zwischen 6000 und 10 000 Euro nötig, um einen Hektar Wald aufzuforsten. Jeder Euro fließt direkt in die Aufforstung von Flächen, die die beteiligten Forstämter vor Ort in den Kreisen zur Verfügung stellen.

Helfen kann jeder: Einfach den gewünschten Betrag auf das Konto der Landesforst überweisen. Wer das Aufforsten direkt in seinem Forstamt vor Ort unterstützen möchte, gibt beim Verwendungszweck zusätzlich den Namen des Forstamtes an. Die Namen der Spender werden in der OZ veröffentlicht.