Was für ein enges Hunde-Rennen bei der Wahl zur „Coolsten Schnauze in MV“! Mehr als 1000 OZ-Leser haben sich bis Dienstag bereits an der großen Online-Umfrage beteiligt. An der Spitze der zehn Finalisten tummeln sich derzeit „Elvis“ und „Boje“, die beide gleich viele Stimmen sammeln konnten.

„Boje“ bewacht im Sommer gemeinsam mit vielen Rettungsschwimmern seinen Strandabschnitt in Graal-Müritz, wie Besitzerin Susann Stark erzählt. Über „Elvis „schreibt seine Besitzerin Michelle Brandt, dass er zwar süß, lieb und verspielt sei, aber auch eine echte Diva sein kann. Dem Führungsduo dicht auf den Fersen ist Hund „Bruno“, den Andrea Pörschke so tief ins Herz geschlossen hat, dass sie sagt: „Das letzte Kind hat Fell“.

Doch die Wahl ist noch lange nicht entschieden. Bis Mittwochabend um 23.30 Uhr kann weiter fleißig abgestimmt werden, welches Tier die „Coolste Schnauze in MV“ werden soll. Wer mitmacht und sich registriert, hat die Chance, eines von drei Hundeausrüstungs-Überraschungspaketen zu gewinnen. Zusätzlich werden 7 x 2 Freikarten für die Hundemesse in Rostock verlost. Anlass für die Aktion ist die Rassehundeausstellung in der Messehalle Rostock, die am 5. und 6. Oktober stattfindet.

