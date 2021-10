Schwerin

Auch einen Tag nach der Absage durch die SPD haben sich die Gemüter bei der MV-CDU nicht beruhigt. Die Union, auf zwölf Abgeordnete im Schweriner Landtag geschrumpft, wird nach 15 Jahren Regierung auf der harten Oppositionsbank Platz nehmen müssen. Kein Minister, keine Fördermittelverteilung beim Wahlvolk, keine Privilegien. Die SPD will mit den Linken über eine Koalitionsbildung verhandeln. Ende November soll Rot-Rot stehen.

Rehberg: An den Inhalten lag es nicht

Eckhardt Rehberg nimmt kein Blatt vor den Mund. „Das ist ganz schlechter Stil“, sagt er Richtung SPD. Erst 30 Minuten nach dem ersten Medienbericht habe er als amtierender CDU-Chef von der Absage erfahren. Das Ergebnis überrasche ihn nicht. Die SPD habe kaum Interesse an der Fortsetzung der Koalition gehabt. „An inhaltlichen Dingen ist es aber nicht gescheitert“, so Rehberg.

Selbst beim umstrittenen Tariftreuegesetz, das höhere Löhne bei öffentlichen Aufträgen festlegen soll, sei man sich nähergekommen. Wahlalter 16? „Daran wäre es nicht gescheitert.“ Ihm sei aber früh klar gewesen, „dass Frau Schwesig links blinkt“. Rehberg: „Wer geglaubt hat, die SPD in MV sei eine ehrliche Maklerin der politischen Mitte, fühlt sich belogen und auch eines Besseren belehrt. Der SPD geht es offenkundig darum, sukzessive das gesamte Land zu schlucken, und die Linke ist offenbar bereit, hierbei die Kellnerin zu spielen.“

SPD kontert die CDU-Kritik

Der Konter der SPD kommt von Bundestagsmitglied Frank Junge: Das sage ausgerechnet Rehberg, „dessen Partei zum zweiten Mal ihr schlechtestes Ergebnis einer Landtagswahl geholt hat, der es an klaren Vorstellungen fehlt, MV gut zu führen und dessen Personal mehr durch Korruption und Vorteilsnahme aufgefallen ist als mit kluger Politik“.

Am Ende habe die CDU ihre Position verteidigt, so Rehberg: drei Ministerien, als Partei „erkennbar bleiben“. Das Fass sei voll gewesen, als die SPD-Spitze wissen wollte, wen die CDU zu Ministern oder gar für die neue Parteispitze benennen würde. In der SPD bestand nach OZ-Informationen vor allem die Sorge, Philipp Amthor, der massiv vor einer „linken Republik“ warnte, könnte bald CDU-Landeschef werden. „Jeder Koalitionspartner entscheidet über sein Personal selbst“, so Rehberg. An der Stelle sei Schluss gewesen.

Amthor: Linksbündnis schadet unserem Land

Amthor stimmt in die Rot-Rot-Kritik ein: „Jenseits aller parteipolitischen Fragen ist ein solches Linksbündnis vor allem schlecht für unser Land.“ Es entspreche einer „sehr merkwürdigen Weltsicht, bei einer guten Wirtschaftspolitik und bei Stabilität und Verlässlichkeit zuerst an die Linkspartei zu denken“.

Im Landtag wird die CDU künftig drittstärkste Kraft sein, Platz zwei in der Opposition hinter der AfD. „Das wird nicht einfach“, räumt Rehberg ein. Franz-Robert Liskow, der neue, junge Fraktionschef, kündigt eine harte Gangart gegenüber einer rot-roten Regierung an: „Wir werden niemanden schonen.“ In der CDU-Fraktion sitzen dann mit Harry Glawe, Torsten Renz und Katy Hoffmeister drei frühere Minister.

Von Frank Pubantz