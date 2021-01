MVs Ministerpräsidentin Manuela Schwesig (SPD) dringt auf eine bessere Ausstattung der Länder mit Corona-Impfstoffen und sieht den Bund in der Pflicht. Das sorgt für einen Koalitionsstreit zwischen den Sozialdemokraten und der CDU in MV. Was die OZ-Leser davon halten, lesen Sie hier.