Koalitionsverhandlungen: So sieht das Bildungskonzept von Rot-Rot für MV aus

Schwerin

Vier Stunden haben SPD und Linke am Sonnabend verhandelt. Im Mittelpunkt der sechsten Runde der Koalitionsgespräche standen die Themen „Bildung, Wissenschaft und Kultur“. Sowohl Manuela Schwesig (SPD) als auch Simone Oldenburg (Linke) betonten bei der Pressekonferenz im Aschluss, dass die Zukunft von Kindern und Jugendlichen im Mittelpunkt ihres Handels stehen werde.

1000 neue Stellen

Insgesamt 1000 neue Lehrerstellen sollen entstehen. „Natürlich kommen diese Stellen noch zu den 3000 Lehrern hinzu, die wir in den kommenden fünf Jahren ersetzen müssen, weil sie in den wohlverdienten Ruhestand gehen“, so Oldenburg. Bei den 1000 Stellen handelt es sich um 250 derzeit nicht besetzte Stellen. Zudem sollen 280 Stellen, die 2024 auslaufen, erhalten bleiben. “270 Stellen stellen wir für die steigenden Schülerzahlen zur Verfügung“, so Oldenburg. 150 Stellen werden für Berufsschulen geschaffen, weitere 50 für Vertretungslehrer.

Für Lehrkräfte sollen Arbeitszeitkonten eingerichtet werden, auf denen zusätzlich geleistete Unterrichtsstunden gutgeschrieben und später durch Freizeit ausgeglichen werden. So können die Lehrkräfte etwa früher in Rente gehen oder im Alter weniger Stunden unterrichten.

Lehramtsausbildung reformieren

Die Ausbildung neuer Lehrer soll reformiert werden. „Die Studierbarkeit muss überprüft, der Praxisbezug verbessert und die Prüfungslast evaluiert werden“, so die Verhandlungsführerin der Linken. Die neue Koalition setze auf mehr Didaktik, Methodik und Pädagogik.Eine wichtige Rolle spiele die Vorbereitung auf die Anforderungen der Inklusion. Dafür solle der Anteil der Wissenschaft reduziert werden.

Geprüft werde die Verkürzung des Referendariats, indem etwa der Einsatz als Vertretungslehrer angerechnet werde. Auch die Einstellungszeit von Lehrern, die derzeit zwischen sechs und acht Wochen beanspruche, soll nach dem Willen der angehenden Koalitionäre verkürzt werden. „Wir wollen weniger Bürokratie.“

Klasse 5 und 6 als Bildungseinheit

Bei der Digitalisierung soll durch die Einrichtung zweier digitaler Landesschulen neue Akzenten gesetzt werden. Diese entwickeln unter anderem Unterrichtsmaterialien. Zudem ist eine landeseinheitliche Lernplattform vorgesehen.

Beim Wechsel von Klasse 5 in Klasse 6 planen die Koalitionäre eine Neuerung: Es soll weiter Zeugnisse geben, aber diese sollen nicht mehr versetzungsrelevant sein. Nur auf Wunsch der Eltern könnten die Kinder die Klasse freiwillig wiederholen. Man wolle die beiden Klassenstufen als „Bildungseinheit“ betrachten.

Bekenntnis zu Hochschul-Standorten

Schwesig verkündete im Anschluss an die Verhandlungen eine Bestandsgarantie für alle Universitäten und Hochschulen im Nordosten. „Wir wollen zudem die Einrichtung einer weiteren Hochschule in Schwerin prüfen.“ Die Zusammenarbeit von Universitäten, Wirtschaft und außeruniversitären Forschungseinrichtungen soll intensiviert werden.

Von Katharina Ahlers