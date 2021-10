Über den Finanzrahmen der künftigen Regierungsarbeit wollen sich SPD und Linke in MV am Mittwoch bei ihren Koalitionsverhandlungen verständigen. Damit steigen sie in die inhaltliche Diskussion ein. Der Bund der Steuerzahler hatte zuletzt eine Abschaffung des Vorpommern-Staatssekretärs und des Vorpommern-Fonds gefordert.